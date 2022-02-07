https://ria.ru/20220207/donbass-1771504051.html

ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбассе, заявили в Луганске

ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбассе, заявили в Луганске - РИА Новости, 07.02.2022

ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбассе, заявили в Луганске

Украинские силовики продолжают подготовку к наступлению в Донбассе, заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:08

2022-02-07T16:08

2022-02-07T17:03

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ЛУГАНСК, 7 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают подготовку к наступлению в Донбассе, заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис. "Нам продолжает поступать информация о проведении в соединениях вооруженных формирований Украины мероприятий подготовки к наступательной операции", — сообщил он. По его словам, в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения бойцы ВСУ уточняют карты и проверяют координаты возможных целей — для этого они используют беспилотники."В 24-й механизированной бригаде проводятся мероприятия по восполнению ракет к противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) "Корсар" до двух норм, осуществляется обслуживание военной техники и ее подготовка к боевому применению", — рассказал Микужис.Помимо этого, бойцы 30-й бригады ВСУ проводят разведку у линии соприкосновения.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика