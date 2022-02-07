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Губернатор Подмосковья предложил ввести дожность вице-губернатора региона
Губернатор Подмосковья предложил ввести дожность вице-губернатора региона - РИА Новости, 07.02.2022
Губернатор Подмосковья предложил ввести дожность вице-губернатора региона
В Московской области может появиться должность вице-губернатора, такое предложение озвучил глава региона Андрей Воробьева в ходе совещания с главами округов и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:06
2022-02-07T14:06
2022-02-07T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
политика
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области может появиться должность вице-губернатора, такое предложение озвучил глава региона Андрей Воробьева в ходе совещания с главами округов и министрами региона."Предлагаю внести на рассмотрение Московской областной думы должность вице-губернатора", - сказал глава Подмосковья.На должность вице-губернатора Воробьев предложил рассмотреть Ирину Каклюгину. На данный момент она является заместителем председателя правительства Московской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/vorobev-1771472205.html
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московская область (подмосковье), московская областная дума, политика, андрей воробьев