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Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС - РИА Новости, 07.02.2022
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:29
2022-02-07T21:29
2022-02-07T21:29
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу."В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
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цены на нефть, энтони блинкен, россия, европа, газпром, жозеп боррель, евросоюз, в мире, сша
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей Евросоюза