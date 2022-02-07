Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/diversifikatsiya-1771561546.html
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС - РИА Новости, 07.02.2022
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:29
2022-02-07T21:29
цены на нефть
энтони блинкен
россия
европа
газпром
жозеп боррель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765275315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29786c079e6cd428d9ceab727d60a4d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу."В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765275315_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_2ac366f15f28e48170d5919cdfaa194b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, энтони блинкен, россия, европа, газпром, жозеп боррель, евросоюз, в мире, сша
21:29 07.02.2022
 
Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС

Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей Евросоюза

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу.
"В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
21:09
Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России
 
Цены на нефтьЭнтони БлинкенРоссияЕвропаГазпромЖозеп БоррельЕвросоюзВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала