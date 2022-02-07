https://ria.ru/20220207/diversifikatsiya-1771561546.html

Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС

Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС - РИА Новости, 07.02.2022

Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:29

2022-02-07T21:29

2022-02-07T21:29

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне отношений с Россией считает ключевой задачей диверсификацию источников поставок газа в Европу."В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

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цены на нефть, энтони блинкен, россия, европа, газпром, жозеп боррель, евросоюз, в мире, сша