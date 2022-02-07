https://ria.ru/20220207/bolnichnyy-1771449202.html
В Подмосковье разрешили открывать и закрывать больничный через колл-центр
В Подмосковье разрешили открывать и закрывать больничный через колл-центр - РИА Новости, 07.02.2022
В Подмосковье разрешили открывать и закрывать больничный через колл-центр
В Московской области появилась новая возможность дистанционного открытия и закрытия больничного листа для больных ОРВИ и коронавирусом - при помощи звонка в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:19
2022-02-07T12:19
2022-02-07T12:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области появилась новая возможность дистанционного открытия и закрытия больничного листа для больных ОРВИ и коронавирусом - при помощи звонка в колл-центр "122", говорится в пресс-релизе регионального Минздрава."Ранее в Подмосковье заработал сервис по дистанционному закрытию электронных больничных листов. Это можно сделать двумя способами: диспетчер колл-центра свяжется с пациентом за несколько дней до окончания больничного и предложит его закрыть, или можно самостоятельно оставить заявку в колл-центре "122", - сказано в сообщении.В зависимости от состояния больного специалист также может направить его в поликлинику или вызвать на дом врача для проведения осмотра, добавили в пресс-службе ведомства."Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в колл-центр "122", - приводят слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220205/bolnichnyy-1771257200.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), светлана стригункова
В Подмосковье разрешили открывать и закрывать больничный через колл-центр
В Подмосковье разрешили открывать и закрывать больничный лист через колл-центр "122"