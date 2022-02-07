https://ria.ru/20220207/azerbaydzhan-1771453216.html

Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку

Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку - РИА Новости, 07.02.2022

Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку

В Баку заявили, что Армения обязалась предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений, в обмен на передачу азербайджанской стороной восьми... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:35

2022-02-07T12:35

2022-02-07T12:35

в мире

никол пашинян

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эммануэль макрон

азербайджан

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БАКУ, 7 фев – РИА Новости. В Баку заявили, что Армения обязалась предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений, в обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих, сообщила в понедельник государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.В понедельник Азербайджан вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения."В обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих другой стороне, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военнослужащих и гражданских лицах Азербайджана, убитых в первой армяно-азербайджанской войне и предполагаемо захороненных в местах массового захоронения, а также информацию о подобных местах", - говорится в сообщении.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видеоконференции провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. в ходе них Алиевым поднимался вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений граждан страны, пропавших без вести в первой армяно-азербайджанской войне.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220207/azerbaydzhan-1771443191.html

https://ria.ru/20220119/delimitatsiya-1768642708.html

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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, эммануэль макрон, азербайджан, армения, москва