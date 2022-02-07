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https://ria.ru/20220207/azerbaydzhan-1771453216.html
Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку
Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку - РИА Новости, 07.02.2022
Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку
В Баку заявили, что Армения обязалась предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений, в обмен на передачу азербайджанской стороной восьми... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:35
2022-02-07T12:35
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
эммануэль макрон
азербайджан
армения
москва
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БАКУ, 7 фев – РИА Новости. В Баку заявили, что Армения обязалась предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений, в обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих, сообщила в понедельник государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.В понедельник Азербайджан вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения."В обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих другой стороне, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военнослужащих и гражданских лицах Азербайджана, убитых в первой армяно-азербайджанской войне и предполагаемо захороненных в местах массового захоронения, а также информацию о подобных местах", - говорится в сообщении.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видеоконференции провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. в ходе них Алиевым поднимался вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений граждан страны, пропавших без вести в первой армяно-азербайджанской войне.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220207/azerbaydzhan-1771443191.html
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, эммануэль макрон, азербайджан, армения, москва
12:35 07.02.2022
 
Ереван передаст Азербайджану данные о массовых захоронениях, заявили в Баку

В Баку заявили, что Ереван обязался дать Азербайджану данные о местах массовых захоронений

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 фев – РИА Новости. В Баку заявили, что Армения обязалась предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений, в обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих, сообщила в понедельник государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
В понедельник Азербайджан вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
11:56
Баку передал Еревану восемь армянских военнослужащих
"В обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих другой стороне, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военнослужащих и гражданских лицах Азербайджана, убитых в первой армяно-азербайджанской войне и предполагаемо захороненных в местах массового захоронения, а также информацию о подобных местах", - говорится в сообщении.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видеоконференции провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. в ходе них Алиевым поднимался вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений граждан страны, пропавших без вести в первой армяно-азербайджанской войне.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 22:04
Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий
 
В миреНикол ПашинянИльхам АлиевЭммануэль МакронАзербайджанАрменияМосква
 
 
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