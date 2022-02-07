https://ria.ru/20220207/avstraliya-1771420626.html

Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов

Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 07.02.2022

Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов

Границы Австралии, которые были на замке почти два года из-за коронавируса, откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:33

2022-02-07T11:33

2022-02-07T11:33

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые были на замке почти два года из-за коронавируса, откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон."Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы. Австралия откроет их для всех обладателей виз", — сказал он.Глава правительства отметил, что страна уже приступила к приему гостей из Новой Зеландии и Сингапура. Въехать на континент смогут только туристы, привитые от коронавируса."Им необходимо дважды пройти вакцинацию, чтобы приехать в Австралию. Таково правило", — подчеркнул Моррисон.Австралия признала вакцину "Спутник V", но границы для российских туристов были по-прежнему закрыты, пока визы им не выдаются. Сейчас для посещения страны нужны веские причины — воссоединение семьи, вступление в брак, наличие подтвержденной работы или учебы.Отправляющиеся в Австралию должны сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до визита, а в первые сутки по прибытии повторить процедуру. После получения отрицательного результата привитые "Спутником V" смогут покинуть карантинный отель, который нужно оплачивать самостоятельно.

https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771032921.html

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туризм, новая зеландия, австралия, коронавирус covid-19, новости - туризм, сингапур (страна)