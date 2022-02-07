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Туризм
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Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов
Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 07.02.2022
Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов
Границы Австралии, которые были на замке почти два года из-за коронавируса, откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:33
2022-02-07T11:33
туризм
туризм
новая зеландия
австралия
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новости - туризм
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые были на замке почти два года из-за коронавируса, откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон."Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы. Австралия откроет их для всех обладателей виз", — сказал он.Глава правительства отметил, что страна уже приступила к приему гостей из Новой Зеландии и Сингапура. Въехать на континент смогут только туристы, привитые от коронавируса."Им необходимо дважды пройти вакцинацию, чтобы приехать в Австралию. Таково правило", — подчеркнул Моррисон.Австралия признала вакцину "Спутник V", но границы для российских туристов были по-прежнему закрыты, пока визы им не выдаются. Сейчас для посещения страны нужны веские причины — воссоединение семьи, вступление в брак, наличие подтвержденной работы или учебы.Отправляющиеся в Австралию должны сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до визита, а в первые сутки по прибытии повторить процедуру. После получения отрицательного результата привитые "Спутником V" смогут покинуть карантинный отель, который нужно оплачивать самостоятельно.
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туризм, новая зеландия, австралия, коронавирус covid-19, новости - туризм, сингапур (страна)
11:33 07.02.2022
 
Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов

Власти Австралии планируют открыть границы для привитых туристов 21 февраля

© Depositphotos / stanciuc1Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Depositphotos / stanciuc1
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые были на замке почти два года из-за коронавируса, откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
"Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы. Австралия откроет их для всех обладателей виз", — сказал он.
Глава правительства отметил, что страна уже приступила к приему гостей из Новой Зеландии и Сингапура. Въехать на континент смогут только туристы, привитые от коронавируса.
"Им необходимо дважды пройти вакцинацию, чтобы приехать в Австралию. Таково правило", — подчеркнул Моррисон.
Австралия признала вакцину "Спутник V", но границы для российских туристов были по-прежнему закрыты, пока визы им не выдаются. Сейчас для посещения страны нужны веские причины — воссоединение семьи, вступление в брак, наличие подтвержденной работы или учебы.
Отправляющиеся в Австралию должны сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до визита, а в первые сутки по прибытии повторить процедуру. После получения отрицательного результата привитые "Спутником V" смогут покинуть карантинный отель, который нужно оплачивать самостоятельно.
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