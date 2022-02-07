https://ria.ru/20220207/alekhina-1771526833.html

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве - РИА Новости, 07.02.2022

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Полицейские в понедельник задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, причина неизвестна, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:47

2022-02-07T17:47

2022-02-07T17:47

происшествия

москва

pussy riot

мария алехина

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские в понедельник задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, причина неизвестна, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД "Тверское", - сказал защитник. По словам адвоката, причину задержания ему пока никто не называл. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в минувшем сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20210825/mundep-1747208723.html

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происшествия, москва, pussy riot, мария алехина