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Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве - РИА Новости, 07.02.2022
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
Полицейские в понедельник задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, причина неизвестна, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:47
2022-02-07T17:47
происшествия
москва
pussy riot
мария алехина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские в понедельник задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, причина неизвестна, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД "Тверское", - сказал защитник. По словам адвоката, причину задержания ему пока никто не называл. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в минувшем сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
https://ria.ru/20210825/mundep-1747208723.html
https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745560844.html
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происшествия, москва, pussy riot, мария алехина
17:47 07.02.2022
 
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной заявил о задержании его подзащитной в Москве

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские в понедельник задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, причина неизвестна, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
"Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД "Тверское", - сказал защитник. По словам адвоката, причину задержания ему пока никто не называл. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.
Преображенский суд Москвы в минувшем сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
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ПроисшествияМоскваPussy RiotМария Алехина
 
 
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