https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных

Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных - РИА Новости, 06.02.2022

Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных

Нападение беспризорных собак на людей обоснованно вызывает волну негодования по отношению к уличным животным. Но случаи жестокости в отношении собак встречаются РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:00

2022-02-06T10:00

2022-02-06T10:00

общество

ставрополь

пестово

череповец

апатиты

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нападение беспризорных собак на людей обоснованно вызывает волну негодования по отношению к уличным животным. Но случаи жестокости в отношении собак встречаются во много раз чаще. Благодаря вниманию к этой проблеме в полицию стало поступать больше заявлений, но не всегда преступников находят и наказывают. Собак не перестают выбрасывать на улицу, издеваться над ними и даже жестоко убивать. Кураторы частных приютов из разных городов поделились с РИА Новости историями своих подопечных, оказавшихся в беде по вине человека.Как рассказала координатор фонда "Рэй" Наталья Цветкова, точечные и не всегда подтвержденные сообщения о нападении беспризорных собак на человека всегда давали новый виток жестокости по отношению к животным. Но, по ее мнению, человек, имеющий такую склонность, всегда будет искать возможность ее проявить, и закон не помогает пресечь эти преступления. Поэтому случаев, когда собаки страдают от людей и умирают от жестокого с ними обращения, так много.Все равны перед закономНесмотря на недавние изменения в законе об обращении с животными, пока еще не до всех граждан дошло понимание того, что за жестокость придется отвечать. И одной из причин является невыполнение закона, в первую очередь на местах.Так, Людмила Филиппова, организатор мини-приюта "Птичка" в городе Апатиты Мурманской области, рассказала о зверских издевательствах над собаками и бездействии правоохранительных органов.После переезда в другой район города приют продолжал курировать собак, которые остались жить в будках на прежнем месте. Тем не менее, несмотря на то, что зоозащитники за ними присматривали и кормили, кто-то из местных жителей убил подряд двух собак, жестоко их избив. Старенького кобеля общественникам удалось спасти. Его ударили по голове, но он смог вырваться, однако ему успели проткнуть насквозь заднюю ногу. Но убийства на этом не прекратились.Еще четыре пса были жестоко убиты в этом районе и один ранен – по словам Людмилы, ему просто повезло, так как был слабый ошейник и ему удалось убежать. В других частях города тоже стали убивать собак с особой жестокостью – даже тех, кто был после стерилизации из приюта.Как рассказала общественница, после каждого убийства она вызывала на место следственную группу, писала заявления в полицию, но никто никого не нашел.По словам Натальи Цветковой, Апатиты не единственный город, где закон не работает. Несмотря на многочисленные призывы к жестокости, такие люди не получают наказания, убийств не становится меньше, как и беспризорных собак. Поэтому, по ее мнению, уничтожение – это неэффективный метод борьбы с проблемой бездомных животных.В свою очередь в случае жестокого обращения с животными Российская кинологическая служба рекомендует не только сфотографировать или снять на видео факт преступления и подать заявление в полицию, но также написать обращение и в комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В случае бездействия правоохранительных органов кинологи просят жаловаться в прокуратуру.Согласно статье 245 Уголовного кодекса РФ, жестокое обращение с животным наказывается штрафом, обязательными и исправительными работами, арестом, а также ограничением свободы.Живодеры среди насЮлия Ветрова, соучредитель некоммерческой организации "Быть человеком" города Череповца рассказала, что когда о жестоком обращении стали писать в СМИ, то количество брошенных и сбитых на улице животных сократилось – их стали спасать не только волонтеры, но и просто неравнодушные люди. Тем не менее издевательства продолжаются, и общественники часто сталкиваются с такими случаями.Так, в поселке Новые Углы под Череповцом, где часто, по словам Юлии, находят покалеченных животных, волонтеры обнаружили сильно пострадавшую и обездвиженную собаку – она лежала у помойного контейнера и билась в конвульсиях."Наши волонтеры выехали. Действительно, собака была полностью обездвижена, обессилена, на ней была железная удавка. Когда собаку привезли в ветеринарную клинику, ее состояние было настолько тяжелое, что даже температуру невозможно было замерить", – рассказала зоозащитница.По ее словам, собака была полностью истощена – ее держали без воды и еды, у нее были связаны лапы, которые из-за этого атрофировались. Она не могла шевелиться, поднимать голову, так как у нее был сломан шейный позвонок."С такими травмами не выживают, но тем не менее у нас в ветклинике ее вытянули с того света. Сейчас собака не просто живет и восстанавливается, она ходит на всех своих четырех лапах и даже гоняет кошек", – сказала Юлия, отметив, что собаку назвали Куколка.По этому случаю завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, полиция ведет разбирательство, всех допросили. Но как выяснили общественники, Куколка либо была украдена, либо приблудилась, и, по предположению ветеринаров, около двух недель над ней издевались.Как отметила Наталья Цветкова из фонда "Рэй", роль волонтеров и частных приютов в работе с бездомными животными невозможно переоценить. По ее словам, эти люди несут всю нагрузку по их спасению, особенно искалеченных, инвалидов и больных животных, которые не выживут на улице без помощи человека."Поскольку в нашей стране нет государственной службы, которая занималась бы животными, спасала их, оказывала первую ветеринарную помощь, то все это ложится на плечи неравнодушных людей. В муниципальных приютах, как правило, тяжелые условия содержания, переполнение, и о них как о работающей системе помощи животным мы говорить не можем. Поэтому единственная на данный момент система, которая работает, – это помощь неравнодушных людей: частные приюты, волонтеры и их инициативы", – сказала Наталья.Жестокость без границДаже в маленьких городах России проблема с бездомными животными стоит очень остро. Например, в Пестове Новгородской области, где проживает всего около 15 тысяч человек, на улицах оказываются сотни домашних питомцев ежегодно.Волонтерам общественной организации "Мой город" за четыре года удалось найти новых хозяев почти 200 собакам, и еще больше кошек обрели дом. Но, как рассказала куратор проектов помощи беспризорным животным Ольга Алексеева, очень часто, прежде чем пристроить собаку, ей требуется лечение и реабилитация после жестокого с ней обращения предыдущих хозяев. Такие животные не доверяют человеку, не подходят близко, боятся, а бывает так, что даже поступают в приют с сильными травмами.Так, Рею общественники выловили на стройке в деревне под Пестово. До этого она вывела там одиннадцать щенков. Девять из них забрали на передержку вместе с матерью, но двоих поймать сразу не удалось. Поэтому на следующий день собака убежала к этим щенкам."Глава сельского поселения Пестовского района сообщила нам о собаке без верхней челюсти, прислала ее фото. Она попросила нас отловить животное на усыпление, потому что на нее было страшно смотреть. Это была Рея", – поделилась куратор приюта.Как объяснил ей знакомый лесничий, такие травмы получают животные от дробового выстрела. При собаке нашли только одного щенка – возможно, второго люди все-таки застрелили.Однако после отлова зоозащитники не только не стали усыплять травмированную собаку, но они ее оставили в приюте, стерилизовали и планируют сделать ей операцию в Санкт-Петербурге. Сейчас Рея адаптировалась к людям, стала подходить и ласкаться, даже с такой серьезной травмой она живет обычной жизнью вместе со своей дочкой Никой. Остальных щенков уже удалось пристроить.Родные стены не всегда помогаютПристроить в добрые руки травмированное животное приюту часто намного сложнее, чем здорового питомца. Так, председатель крупнейшего частного приюта для безнадзорных животных "Лучший друг" в Ставрополе Валентина Кот рассказала, что после выздоровления кто-то смог найти нового хозяина, а большинство собак, которые стали инвалидами после серьезных травм, остаются жить в приюте. Но даже пару таких питомцев "Лучший друг" смог пристроить в заграничные семьи.Валентина рассказала о псе Гладиаторе. Он поступил в учреждение после того, как его сбила машина. Собака сильно пострадала: одна сторона тела была отбита, передняя лапа сломана, задняя тоже травмирована – пес остался практически на двух лапах по одной стороне. Также была сильно разбита морда и выбит глаз. Зоозащитники его вылечили, однако переднюю лапу пришлось ампутировать."Гладиатор жил у нас в приюте достаточно долго, 3–3,5 года. Очень добрый и хорошо идущий на контакт пес. Всех любил, и его все любили. Но никто так его и не взял, многие к нему приходили, опекали, гулять ходили, планировали забирать его к себе, но в итоге до этого дело не доходило, хотя по большому счету он в особом уходе не нуждался, только внешне было видно, что он другой", – рассказала Валентина.По ее словам, тогда они решили предложить Гладиатора иностранцам, выложив его анкету на специализированном сайте. В итоге его выбрала семья из США. Отправить собаку за границу новым хозяевам было непросто: необходимо множество документов, чипирование, вакцинация от бешенства – все это еще и в соответствии с американскими требованиями.Но и после возникли сложности. Когда пес уже был в московском аэропорту, семья неожиданно от него отказалась. Но помогла американская сторона, организация, которая руководила этим процессом. Она обязалась довести начатое до конца и подобрать ему другую семью. И пока Гладиатор летел через океан, откликнулись новые хозяева."Семья приехала прямо в аэропорт встречать Гладиатора. То есть они его никогда не видели вживую, только на фотографиях, и за несколько часов приняли решение, что готовы взять на себя такую ответственность. Все у них хорошо. Часто шлют нам фотографии. Гладиатор теперь живет в Калифорнии, гуляет по берегу океана, вполне счастлив", – поделилась Валентина.

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https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

https://ria.ru/20220119/zhivotnye-1768411423.html

https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html

https://ria.ru/20220124/priyut-1769007707.html

ставрополь

пестово

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставрополь, пестово, череповец, апатиты