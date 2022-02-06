https://ria.ru/20220206/zemletryasenie-1771288001.html

У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 06.02.2022

У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T04:04

2022-02-06T04:04

2022-02-06T04:29

происшествия

оха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его почувствовали жители нескольких населенных пунктов.Землетрясение зафиксировали в 8.18 (0.18 мск) по местному времени у восточного побережья. Очаг залегал на глубине 23 километра."Землетрясение ощутили жители г. Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

https://ria.ru/20220205/otkrytiya-1771198982.html

оха

сахалин

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происшествия, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин