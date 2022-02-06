https://ria.ru/20220206/zemletryasenie-1771288001.html
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 06.02.2022
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T04:04
2022-02-06T04:04
2022-02-06T04:29
происшествия
оха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его почувствовали жители нескольких населенных пунктов.Землетрясение зафиксировали в 8.18 (0.18 мск) по местному времени у восточного побережья. Очаг залегал на глубине 23 километра."Землетрясение ощутили жители г. Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
https://ria.ru/20220205/otkrytiya-1771198982.html
оха
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
04:04 06.02.2022 (обновлено: 04:29 06.02.2022)
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
У восточного побережья Сахалина произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,5