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https://ria.ru/20220206/zemletryasenie-1771288001.html
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 06.02.2022
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T04:04
2022-02-06T04:29
происшествия
оха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его почувствовали жители нескольких населенных пунктов.Землетрясение зафиксировали в 8.18 (0.18 мск) по местному времени у восточного побережья. Очаг залегал на глубине 23 километра."Землетрясение ощутили жители г. Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
https://ria.ru/20220205/otkrytiya-1771198982.html
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происшествия, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
04:04 06.02.2022 (обновлено: 04:29 06.02.2022)
 
У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5

У восточного побережья Сахалина произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,5

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,5 произошёл утром в воскресенье у побережья острова Сахалин, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, его почувствовали жители нескольких населенных пунктов.
Землетрясение зафиксировали в 8.18 (0.18 мск) по местному времени у восточного побережья. Очаг залегал на глубине 23 километра.
"Землетрясение ощутили жители г. Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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ПроисшествияОхаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалин
 
 
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