https://ria.ru/20220206/zakharova-1771348486.html

Захарова ответила на сообщения о выводе сил ОДКБ после переговоров с Китаем

Захарова ответила на сообщения о выводе сил ОДКБ после переговоров с Китаем - РИА Новости, 06.02.2022

Захарова ответила на сообщения о выводе сил ОДКБ после переговоров с Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла утверждение некоторых СМИ о том, что решение о выводе контингента ОДКБ из Казахстана принималось... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:52

2022-02-06T17:52

2022-02-06T23:01

беспорядки в казахстане

в мире

актау

одкб

россия

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сергей лавров

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла утверждение некоторых СМИ о том, что решение о выводе контингента ОДКБ из Казахстана принималось после беседы главы МИД России Сергея Лаврова с послом КНР в России Чжаном Ханьхуэеем.По сообщениям ряда СМИ, силы ОДКБ были выведены из Казахстана после звонка посла КНР главе российского МИД. Комментируя это в своем Telegram-канале, Захарова написала, что "китайский посол Сергею Лаврову не звонил"."Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Китая. А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату? Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации", — написала она.По ее словам, "решения в ОДКБ принимаются коллективно, на основе Договора". "Вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто. Информация предоставлялась всеми ведомствами и, конечно, самой ОДКБ, чей секретариат проявил высокий профессионализм в работе со СМИ. Закончилась операция — закончилось ее активное освещение", — написала официальный представитель МИД.Как указала Захарова, "то, что операцию показывали все наши каналы практически круглосуточно, — это абсолютно естественно: речь шла о гражданах России, российских военных, направлявшихся в страну, с которой нас связывают общая история, родственные связи и самая протяженная граница"."А еще близость к Афганистану. Где все, мягко говоря, не очень стабильно после феерического бегства натовцев из этой страны в прошлом году", — добавила Мария Захарова.По ее словам, "темы ситуации в Казахстане, ОДКБ и проведенной операции мы комментируем регулярно, в том числе на площадках международных организаций". Она заключила: "но вопрос об уровне экспертов наших либеральных СМИ, в том числе на "Эхе Москвы", встал в полный рост".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770140339.html

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770139771.html

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в мире, актау, одкб, россия, жанаозен, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мария захарова, казахстан, китай