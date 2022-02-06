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Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"?
Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"? - РИА Новости, 06.02.2022
Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"?
Как брежневскую эпоху стали называть "застоем"? Что означает "выбросить дефицит"? Почему фарцовщиков иногда называли "утюгами" и откуда взялось само слово "фарцовка"? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как "чулковые рейтузы" переименовались в привычные нам "колготки"?
2022-02-06T12:00
2022-02-06T12:00
2022-02-06T12:00
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Язык СССР. Как появились «застой», «фарца» и «плащ из болоньи»?
Как брежневскую эпоху стали называть «застоем»? Что означает «выбросить дефицит»? Почему фарцовщиков иногда называли «утюгами» и откуда взялось само слово «фарцовка»? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как «чулковые рейтузы» переименовались в привычные нам «колготки»?
audio/mpeg
Язык СССР. Как появились «застой», «фарца» и «плащ из болоньи»?
Как брежневскую эпоху стали называть «застоем»? Что означает «выбросить дефицит»? Почему фарцовщиков иногда называли «утюгами» и откуда взялось само слово «фарцовка»? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как «чулковые рейтузы» переименовались в привычные нам «колготки»?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, ссср, история, экономика, дефицит, мода, аудио
Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"?
Как брежневскую эпоху стали называть "застоем"? Что означает "выбросить дефицит"? Почему фарцовщиков иногда называли "утюгами" и откуда взялось само слово "фарцовка"? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как "чулковые рейтузы" переименовались в привычные нам "колготки"?