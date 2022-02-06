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Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"?

Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"? - РИА Новости, 06.02.2022

Язык СССР. Как появились "застой", "фарца" и "плащ из болоньи"?

Как брежневскую эпоху стали называть "застоем"? Что означает "выбросить дефицит"? Почему фарцовщиков иногда называли "утюгами" и откуда взялось само слово "фарцовка"? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как "чулковые рейтузы" переименовались в привычные нам "колготки"?

2022-02-06T12:00

2022-02-06T12:00

2022-02-06T12:00

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Язык СССР. Как появились «застой», «фарца» и «плащ из болоньи»? Как брежневскую эпоху стали называть «застоем»? Что означает «выбросить дефицит»? Почему фарцовщиков иногда называли «утюгами» и откуда взялось само слово «фарцовка»? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как «чулковые рейтузы» переименовались в привычные нам «колготки»? audio/mpeg

Язык СССР. Как появились «застой», «фарца» и «плащ из болоньи»? Как брежневскую эпоху стали называть «застоем»? Что означает «выбросить дефицит»? Почему фарцовщиков иногда называли «утюгами» и откуда взялось само слово «фарцовка»? Почему названием итальянского города стали называть популярную в СССР ткань? И как «чулковые рейтузы» переименовались в привычные нам «колготки»? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, ссср, история, экономика, дефицит, мода, аудио