17:41 06.02.2022 (обновлено: 17:57 06.02.2022)
КНР не сможет компенсировать России потери от санкций Запада, считают в США
Советник Салливан: Китай не сможет компенсировать России потери от санкций из-за Украины
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США считают, что Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери от санкций, которые готовят против нее западные страны из-за ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
В интервью телеканалу Fox News он обратил внимание на то, что в пяти тысячах слов российско-китайского заявления, принятого по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается ни разу, и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны Китая выступать "чирлидером" России в продолжающемся кризисе.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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