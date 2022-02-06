https://ria.ru/20220206/sanktsii-1771347405.html

КНР не сможет компенсировать России потери от санкций Запада, считают в США

КНР не сможет компенсировать России потери от санкций Запада, считают в США - РИА Новости, 06.02.2022

КНР не сможет компенсировать России потери от санкций Запада, считают в США

США считают, что Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери от санкций, которые готовят против нее западные страны из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:41

2022-02-06T17:41

2022-02-06T17:57

экономика

россия

китай

сша

санкции

реакция на санкции

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США считают, что Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери от санкций, которые готовят против нее западные страны из-за ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC."По нашим оценкам, Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери, которые станут результатом наших санкций. С анализом согласны мы и европейцы. Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", - сказал Салливан.США и их союзники грозят России "беспрецедентными" экономическими санкциями в случае, если та решится на реализацию приписываемых ей планов вторгнуться на Украину. Салливан добавил, что эскалации Китай также может понести "определенные издержки".В интервью телеканалу Fox News он обратил внимание на то, что в пяти тысячах слов российско-китайского заявления, принятого по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается ни разу, и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны Китая выступать "чирлидером" России в продолжающемся кризисе.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

россия

китай

сша

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экономика, россия, китай, сша, санкции, реакция на санкции, джейк салливан