https://ria.ru/20220206/sanktsii-1771341805.html

"Русснефть" опровергла статью о причине ухода лорда из совета директоров

"Русснефть" опровергла статью о причине ухода лорда из совета директоров - РИА Новости, 06.02.2022

"Русснефть" опровергла статью о причине ухода лорда из совета директоров

"Русснефть" считает очередной провокацией против России статью Daily Mail о выходе британского лорда Роберта Скидельски из совета директоров компании якобы... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:23

2022-02-06T16:23

2022-02-06T20:31

русснефть

михаил гуцериев

белоруссия

александр лукашенко

великобритания

daily mail

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Русснефть" считает очередной провокацией против России статью Daily Mail о выходе британского лорда Роберта Скидельски из совета директоров компании якобы из-за санкций против нее и опровергает эту информацию, заявили РИА Новости в компании.Ранее Daily Mail сообщила, что Скидельски, который по данным издания является независимым членом Палаты лордов, вышел из совета директоров "Русснефти", посчитав неуместным "входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями"."Русснефть" считает публикацию Daily Mail очередной провокацией британской прессы по отношению к России. Компания опровергает сведения издания о том, что Лорд Скидельски покинул состав ее совета директоров в связи с санкциями по отношении к "Русснефти", - заявили в компании.В "Русснефти" подчеркивают, что в отношении компании не введены санкции ни в одной из юрисдикций, поэтому никаких ограничений в сотрудничестве с ней в любом статусе нет ни у кого."Во-вторых, в своем письме о выходе из состава совета директоров Лорд Скидельски назвал причиной решения о выходе из состава совета директоров продолжающуюся пандемию коронавируса и существующие санитарно-эпидемиологические ограничения, которые не позволяют ему в полном объеме исполнять свои обязанности по посещению очных заседаний", - добавляют там.Восьмидесятитрехлетний Скидельски в составе совета "Русснефти" был независимым директором. При этом, как рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, лорд из-за пандемии в течение последних двух лет не участвовал в заседаниях совета.В июне 2021 года бывший контролирующий акционер и председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение выйти из совета, а 14 июля "Русснефть" сообщила, ссылаясь на независимую юридическую экспертизу, что Михаил Гуцериев не является контролирующим лицом компании, в том числе не может оказывать доминирующее влияние и не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций. В августе прошлого года Гуцериев был также включен в новые санкции Британии.

https://ria.ru/20210810/russneft-1745257742.html

https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html

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русснефть, михаил гуцериев, белоруссия, александр лукашенко, великобритания, daily mail