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В Петербурге загорелся двухэтажный дом
В Петербурге загорелся двухэтажный дом - РИА Новости, 06.02.2022
В Петербурге загорелся двухэтажный дом
Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:53
2022-02-06T22:53
происшествия
приморский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Шестого февраля в 21:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, 2-я Семеновская улица, дом 17. Двухэтажный, размером 15х15 метров дом, горит по всей площади", - сказано в сообщении.Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.
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приморский район
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происшествия, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
22:53 06.02.2022
 
В Петербурге загорелся двухэтажный дом

Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Шестого февраля в 21:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, 2-я Семеновская улица, дом 17. Двухэтажный, размером 15х15 метров дом, горит по всей площади", - сказано в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.
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ПроисшествияПриморский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-Петербург
 
 
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