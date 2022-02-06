https://ria.ru/20220206/pozhar-1771374258.html

В Петербурге загорелся двухэтажный дом

В Петербурге загорелся двухэтажный дом - РИА Новости, 06.02.2022

В Петербурге загорелся двухэтажный дом

Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:53

2022-02-06T22:53

2022-02-06T22:53

происшествия

приморский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся на площади 225 квадратных метров в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Шестого февраля в 21:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, 2-я Семеновская улица, дом 17. Двухэтажный, размером 15х15 метров дом, горит по всей площади", - сказано в сообщении.Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.

https://ria.ru/20220206/pozhar-1771355780.html

приморский район

санкт-петербург

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происшествия, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург