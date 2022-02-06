https://ria.ru/20220206/pozhar-1771317702.html
Иркутская прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре
Иркутская прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 06.02.2022
Иркутская прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре
По факту гибели детей двух и четырех лет во время пожара в частном доме в деревне на севере Иркутской области начата проверка, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:42
2022-02-06T12:42
2022-02-06T12:42
происшествия
качугский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. По факту гибели детей двух и четырех лет во время пожара в частном доме в деревне на севере Иркутской области начата проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.Двое детей погибли при пожаре в частном доме деревни Тимирязево Качугского района. Еще двое – взрослый и ребенок - пострадали и находятся в больнице."Прокуратура Качугского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о гибели двух детей в результате пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшим детям было два и четыре года. На место происшествия выезжал прокурор Качугского района.
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качугский район
иркутская область
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происшествия, качугский район, иркутская область
Иркутская прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре
Иркутская прокуратура начала проверку после гибели двух детей при пожаре в частном доме