В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"
В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона Толкина "Властелин колец". Работу дизайнеров неоднозначно оценили в Сети.
Действие в шоу развернется во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". Тогда огромный остров Нуменор находился еще над водой.
И хотя исполнители ключевых ролей уже известны, на опубликованных постерах студия решила держать интригу до последнего. На изображениях неясно, кто из актеров играет того или иного персонажа.
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
1 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
2 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
3 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
4 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
5 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
6 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
7 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
8 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
9 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
10 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
11 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
12 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
13 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
14 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
15 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
16 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
17 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
18 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
19 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
20 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
1 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
2 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
3 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
4 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
5 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
6 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
7 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
8 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
9 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
10 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
11 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
12 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
13 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
14 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
15 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
16 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
17 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
18 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
19 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
20 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
То, что создатели не подписали даже имена героев, очень расстроило многих поклонников книги. В соцсетях некоторые отметили, что им не нравится "чувствовать себя глупцами" из-за того, что они не могут никого отгадать.
"Они выглядят так небрежно", — прокомментировал пользователь kerimalpalt; "Все это напоминает дурацкие книжные обложки", — высказался MarcoRosato7.
Но большинство все же оценило такую интригующую пиар-кампанию шоураннеров.
Некоторые даже попытались разгадать персонажей. Например, наиболее наблюдательные предположили, что на постере с рукой в шипованных доспехах и мечом, скорее всего, изображен Саурон.
Первый сезон сериала дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября. Эпизоды будут выходить еженедельно.
Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
26 ноября 2021, 02:22КультураСтало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"