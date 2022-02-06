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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220206/posters-1771106997.html
В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"
В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец" - РИА Новости, 06.02.2022
В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"
Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T00:47
2022-02-06T00:47
культура
новости культуры
кино и сериалы
джон толкин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона Толкина "Властелин колец". Работу дизайнеров неоднозначно оценили в Сети.Действие в шоу развернется во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". Тогда огромный остров Нуменор находился еще над водой. И хотя исполнители ключевых ролей уже известны, на опубликованных постерах студия решила держать интригу до последнего. На изображениях неясно, кто из актеров играет того или иного персонажа. То, что создатели не подписали даже имена героев, очень расстроило многих поклонников книги. В соцсетях некоторые отметили, что им не нравится "чувствовать себя глупцами" из-за того, что они не могут никого отгадать. Но большинство все же оценило такую интригующую пиар-кампанию шоураннеров. Некоторые даже попытались разгадать персонажей. Например, наиболее наблюдательные предположили, что на постере с рукой в шипованных доспехах и мечом, скорее всего, изображен Саурон. Первый сезон сериала дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября. Эпизоды будут выходить еженедельно.Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, джон толкин
00:47 06.02.2022
 
В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"

В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"

© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
© Amazon Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона Толкина "Властелин колец". Работу дизайнеров неоднозначно оценили в Сети.
Действие в шоу развернется во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". Тогда огромный остров Нуменор находился еще над водой.
И хотя исполнители ключевых ролей уже известны, на опубликованных постерах студия решила держать интригу до последнего. На изображениях неясно, кто из актеров играет того или иного персонажа.
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
1 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
2 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
3 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
4 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
5 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
6 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
7 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
8 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
9 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
10 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
11 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
12 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
13 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
14 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
15 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
16 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
17 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
18 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
19 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
© Amazon StudiosПостер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
Постер телесериала Властелин колец: Кольца власти
20 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
1 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
2 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
3 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
4 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
5 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
6 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
7 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
8 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
9 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
10 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
11 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
12 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
13 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
14 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
15 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
16 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
17 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
18 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
19 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
20 из 20
Постер телесериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Amazon Studios
То, что создатели не подписали даже имена героев, очень расстроило многих поклонников книги. В соцсетях некоторые отметили, что им не нравится "чувствовать себя глупцами" из-за того, что они не могут никого отгадать.
"Они выглядят так небрежно", — прокомментировал пользователь kerimalpalt; "Все это напоминает дурацкие книжные обложки", — высказался MarcoRosato7.
Но большинство все же оценило такую интригующую пиар-кампанию шоураннеров.
"Эти постеры такие завораживающие. Как, в общем-то, все произведения Толкина", — написала одна из поклонниц этой фэнтези-истории с ником feystrology в твиттере; "Не могу дождаться, чтобы посмотреть сериал", — заявил AldooriFahad.
Некоторые даже попытались разгадать персонажей. Например, наиболее наблюдательные предположили, что на постере с рукой в шипованных доспехах и мечом, скорее всего, изображен Саурон.
Первый сезон сериала дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября. Эпизоды будут выходить еженедельно.
Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
Кадр из сериала Властелин колец
26 ноября 2021, 02:22Культура
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДжон Толкин
 
 
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