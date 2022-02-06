https://ria.ru/20220206/posters-1771106997.html

В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"

В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец" - РИА Новости, 06.02.2022

В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец"

Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T00:47

2022-02-06T00:47

2022-02-06T00:47

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона Толкина "Властелин колец". Работу дизайнеров неоднозначно оценили в Сети.Действие в шоу развернется во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". Тогда огромный остров Нуменор находился еще над водой. И хотя исполнители ключевых ролей уже известны, на опубликованных постерах студия решила держать интригу до последнего. На изображениях неясно, кто из актеров играет того или иного персонажа. То, что создатели не подписали даже имена героев, очень расстроило многих поклонников книги. В соцсетях некоторые отметили, что им не нравится "чувствовать себя глупцами" из-за того, что они не могут никого отгадать. Но большинство все же оценило такую интригующую пиар-кампанию шоураннеров. Некоторые даже попытались разгадать персонажей. Например, наиболее наблюдательные предположили, что на постере с рукой в шипованных доспехах и мечом, скорее всего, изображен Саурон. Первый сезон сериала дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября. Эпизоды будут выходить еженедельно.Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.

https://ria.ru/20211126/serial-1760666470.html

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новости культуры, кино и сериалы, джон толкин