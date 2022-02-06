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Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью
Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью - РИА Новости, 06.02.2022
Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью
Доследственная проверка организована после нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:05
2022-02-06T13:05
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Доследственная проверка организована после нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Информация о нападении безнадзорных собак на 70-летнюю женщину в Искре Рязанской области появилась в местных СМИ со ссылкой на очевидцев. По их данным, пострадавшая была доставлена в травмпункт."Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра", - сообщили в СУ СК.
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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:05 06.02.2022
 
Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью

Следователи проводят проверку по факту нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РЯЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Доследственная проверка организована после нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Информация о нападении безнадзорных собак на 70-летнюю женщину в Искре Рязанской области появилась в местных СМИ со ссылкой на очевидцев. По их данным, пострадавшая была доставлена в травмпункт.
"Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра", - сообщили в СУ СК.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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ПроисшествияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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