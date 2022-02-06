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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771310244.html
В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 18 856 новых случаев COVID, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:26
2022-02-06T11:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 18 856 новых случаев COVID, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 18 856, 1426 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 13 022, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 1 426 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 578 человек... Доля госпитализаций составляет 7,6%", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 495 891 случаев коронавируса, выздоровели 2 034 827 человек, умерли из-за COVID 39 434 человека.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, общество, коронавирус в россии
11:26 06.02.2022 (обновлено: 11:34 06.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 18 856 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 18 856 новых случаев COVID, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 18 856, 1426 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 13 022, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 1 426 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 578 человек... Доля госпитализаций составляет 7,6%", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 495 891 случаев коронавируса, выздоровели 2 034 827 человек, умерли из-за COVID 39 434 человека.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
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