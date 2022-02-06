https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771310244.html

В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 18 856 новых случаев COVID, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:26

2022-02-06T11:26

2022-02-06T11:34

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 18 856 новых случаев COVID, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 18 856, 1426 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 13 022, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 1 426 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 578 человек... Доля госпитализаций составляет 7,6%", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 495 891 случаев коронавируса, выздоровели 2 034 827 человек, умерли из-за COVID 39 434 человека.

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

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