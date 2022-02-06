https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771309525.html

В России за сутки госпитализировали 12 749 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 749 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

В России за сутки госпитализировали 12 749 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России попали в больницы около 13 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 180 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:19

2022-02-06T11:19

2022-02-06T14:31

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769926739_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_2c4d89ee6782a9a2319c4031c54b6bff.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы около 13 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 180 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 18 032 человек. Рост показателя отмечен в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация осталась без изменений. Омикрон-штамм зарегистрировали в 84 регионах.Умер за сутки 661 пациент, общее число летальных исходов достигло 335 414. Выписались после лечения 59 583 человека, всего выздоровели 10 569 271.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 18 856 (вчера — 22 444). Из них 1426 человек госпитализированы.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html

https://ria.ru/20220206/izolyatsiya-1771283155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии