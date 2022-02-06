11:19 06.02.2022 (обновлено: 14:31 06.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 12 749 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы около 13 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 180 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары направили 18 032 человек. Рост показателя отмечен в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация осталась без изменений. Омикрон-штамм зарегистрировали в 84 регионах.
Умер за сутки 661 пациент, общее число летальных исходов достигло 335 414. Выписались после лечения 59 583 человека, всего выздоровели 10 569 271.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 18 856 (вчера — 22 444). Из них 1426 человек госпитализированы.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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