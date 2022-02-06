https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771284651.html

10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19

10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19

COVID-19 может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. В интервью... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T02:12

2022-02-06T02:12

2022-02-06T02:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

мгу имени м. в. ломоносова

максим скулачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769633978_0:178:2813:1760_1920x0_80_0_0_41f0aa9b3d9f8db227a706dc365bb4cb.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. COVID-19 может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. В интервью радио Sputnik он рассказал, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом.Здоровье человека, не сделавшего прививку от коронавирусной инфекции, в случае заболевания подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к "старению" организма на десять лет, предупредил специалист.По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.Однако, в отличие от обычного процесса старения, последствия коронавирусной инфекции могут быть обратимыми, продолжил молекулярный биолог. Он обосновал свою точку зрения, напомнив об излечимости постковидного синдрома."Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту", — отметил ученый.Люди, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, легче переносят инфекцию, поэтому у них процесс ускоренного старения менее выражен, заключил он.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html

https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество, мгу имени м. в. ломоносова, максим скулачев