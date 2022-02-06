https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771284651.html
10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19
10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19
COVID-19 может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. В интервью... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T02:12
2022-02-06T02:12
2022-02-06T02:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
мгу имени м. в. ломоносова
максим скулачев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. COVID-19 может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. В интервью радио Sputnik он рассказал, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом.Здоровье человека, не сделавшего прививку от коронавирусной инфекции, в случае заболевания подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к "старению" организма на десять лет, предупредил специалист.По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.Однако, в отличие от обычного процесса старения, последствия коронавирусной инфекции могут быть обратимыми, продолжил молекулярный биолог. Он обосновал свою точку зрения, напомнив об излечимости постковидного синдрома."Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту", — отметил ученый.Люди, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, легче переносят инфекцию, поэтому у них процесс ускоренного старения менее выражен, заключил он.
https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество, мгу имени м. в. ломоносова, максим скулачев
10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19
Биолог Скулачев: COVID-19 у непривитого может привести к старению организма на десять лет
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
COVID-19 может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. В интервью радио Sputnik
он рассказал, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом.
Здоровье человека, не сделавшего прививку от коронавирусной инфекции, в случае заболевания подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к "старению" организма на десять лет, предупредил специалист.
"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", — сказал Скулачев.
По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.
"Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет", — полагает биолог.
Однако, в отличие от обычного процесса старения, последствия коронавирусной инфекции могут быть обратимыми, продолжил молекулярный биолог. Он обосновал свою точку зрения, напомнив об излечимости постковидного синдрома.
"Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту", — отметил ученый.
Люди, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, легче переносят инфекцию, поэтому у них процесс ускоренного старения менее выражен, заключил он.