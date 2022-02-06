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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220206/izolyatsiya-1771283155.html
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID - РИА Новости, 06.02.2022
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
Изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России в воскресенье. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T00:12
2022-02-06T00:12
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России в воскресенье.Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу.При этом, если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.
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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:12 06.02.2022
 
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID

Роспотребнадзор отменил в России изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России в воскресенье.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу.
"Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 06.02.2022",- говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
При этом, если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.
С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.
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Распространение коронавирусаОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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