https://ria.ru/20220206/izolyatsiya-1771283155.html
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID - РИА Новости, 06.02.2022
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
Изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России в воскресенье. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T00:12
2022-02-06T00:12
2022-02-06T00:12
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России в воскресенье.Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу.При этом, если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768699500.html
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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
Роспотребнадзор отменил в России изоляцию для контактировавших с больными COVID-19