США предложили Японии задуматься о санкциях против России
Киодо: Вашингтон призвал Токио усилить критику Москвы и подумать о введении санкций
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Власти США призывают Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае эскалации на Украине, однако внутри японского правительства высказываются за то, чтобы не бросаться подобными угрозами, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, согласно американским и японским информированным источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам обозначил Японии свою позицию и призвал официальный Токио усилить критику в отношении Москвы.
"По словам информированного источника в японском правительстве, Токио будет вынужден предпринять соответствующие меры в случае вторжения. Однако внутри правительства звучат призывы о том, что в отличие от США и стран Европы лучше будет не заявлять о намерениях вводить санкции до того, как вторжение произойдет на самом деле", - говорится в сообщении Киодо.
Официальные представители японского правительства, в частности, глава МИД Ёсимаса Хаяси и генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, в ходе пресс-конференций не раз заявляли, что вопрос о каких-либо конкретных мерах со стороны Японии против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины является гипотетическим и не будет комментироваться.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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