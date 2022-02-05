https://ria.ru/20220205/vks-1771223670.html
Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк
Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк - РИА Новости, 05.02.2022
Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк
Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:46
2022-02-05T12:46
2022-02-05T14:23
безопасность
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули там.Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2553"."Технологический космический аппарат "Космос-2553" оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц", - добавили в министерстве.По словам Минобороны, данный космический аппарат внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) ВКС РФ."Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2553", - отметили в министерстве.Как рассказали в военном ведомстве, после выведения на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т. п.Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.
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безопасность, россия, архангельская область, плесецк (космодром)
12:46 05.02.2022 (обновлено: 14:23 05.02.2022)
Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк
Минобороны: средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России
боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк
в Архангельской области
, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули там.
Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2553".
"Технологический космический аппарат "Космос-2553" оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц", - добавили в министерстве.
По словам Минобороны, данный космический аппарат внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) ВКС
РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2553", - отметили в министерстве.
Как рассказали в военном ведомстве, после выведения на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т. п.
Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2"
в 2022 году.