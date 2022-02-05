https://ria.ru/20220205/vks-1771223670.html

Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк

Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк - РИА Новости, 05.02.2022

Средства ВКС приняли на управление аппарат, запущенный с космодрома Плесецк

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:46

2022-02-05T12:46

2022-02-05T14:23

безопасность

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули там.Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2553"."Технологический космический аппарат "Космос-2553" оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц", - добавили в министерстве.По словам Минобороны, данный космический аппарат внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) ВКС РФ."Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2553", - отметили в министерстве.Как рассказали в военном ведомстве, после выведения на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т. п.Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.

https://ria.ru/20220205/raketa-1771209245.html

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безопасность, россия, архангельская область, плесецк (космодром)