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Американцы приготовились увидеть трехруких украинских солдат после учений в Чернобыле
Новость об учениях МВД Украины в Чернобыльской зоне развеселила американцев - РИА Новости, 05.02.2022
Американцы приготовились увидеть трехруких украинских солдат после учений в Чернобыле
Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:44
2022-02-05T16:18
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.Многие комментаторы сошлись во мнении, что это не лучшая область для таких маневров."У военных вырастет третья рука, и они смогут переносить больше оружия", — пошутил timagain and again."Это просто идиотизм", — считает edman76.Другие пользователи осудили украинские власти за то, что те рискуют здоровьем и жизнями своих солдат."Это же совсем глупо. Они будут расплачиваться в ближайшие годы за это. Кто знает, какие болезни могут появиться после ползанья по этой грязи", — отметил Scrapper One.Тем не менее некоторые читатели опровергли данные о "смертельной" опасности нахождения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество военных и техники в странах Восточной Европы.В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов об "агрессии" — усилить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html
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в мире, украина, россия, сша, чернобыль, чернобыльская аэс, мвд украины
12:44 05.02.2022 (обновлено: 16:18 05.02.2022)
 
Новость об учениях МВД Украины в Чернобыльской зоне развеселила американцев

Читатели Daily Mail: Киев дорого заплатит за учения МВД Украины в Чернобыльской зоне

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие во время учений в Припяти
Украинские военнослужащие во время учений в Припяти - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие во время учений в Припяти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что это не лучшая область для таких маневров.

"Точно не то место, куда бы я отправил тренироваться свои войска", — написал shadow24.

"У военных вырастет третья рука, и они смогут переносить больше оружия", — пошутил timagain and again.
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Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
"Это просто идиотизм", — считает edman76.
"Если в этой области все еще высокий уровень радиации, то туда лучше отправлять своих врагов", — подчеркнул Nixliberalis.
Другие пользователи осудили украинские власти за то, что те рискуют здоровьем и жизнями своих солдат.
"Это же совсем глупо. Они будут расплачиваться в ближайшие годы за это. Кто знает, какие болезни могут появиться после ползанья по этой грязи", — отметил Scrapper One.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 16:27
На Украине рассказали, почему армия не защитит страну
Тем не менее некоторые читатели опровергли данные о "смертельной" опасности нахождения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Есть определенные места, представляющие опасность из-за слишком большого количества радиации, но для того, чтобы облучиться смертельной дозой, вы должны находится прямо там. <…> Периоды полураспада большинства радиоактивных материалов давно миновали", — пояснил R Texas.

В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество военных и техники в странах Восточной Европы.
В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов об "агрессии" — усилить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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