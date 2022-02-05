Американцы приготовились увидеть трехруких украинских солдат после учений в Чернобыле

12:44 05.02.2022 (обновлено: 16:18 05.02.2022)
Новость об учениях МВД Украины в Чернобыльской зоне развеселила американцев
Читатели Daily Mail: Киев дорого заплатит за учения МВД Украины в Чернобыльской зоне
Украинские военнослужащие во время учений в Припяти
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что это не лучшая область для таких маневров.
"Точно не то место, куда бы я отправил тренироваться свои войска", — написал shadow24.
"У военных вырастет третья рука, и они смогут переносить больше оружия", — пошутил timagain and again.
"Это просто идиотизм", — считает edman76.
"Если в этой области все еще высокий уровень радиации, то туда лучше отправлять своих врагов", — подчеркнул Nixliberalis.
Другие пользователи осудили украинские власти за то, что те рискуют здоровьем и жизнями своих солдат.
"Это же совсем глупо. Они будут расплачиваться в ближайшие годы за это. Кто знает, какие болезни могут появиться после ползанья по этой грязи", — отметил Scrapper One.
Тем не менее некоторые читатели опровергли данные о "смертельной" опасности нахождения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
"Есть определенные места, представляющие опасность из-за слишком большого количества радиации, но для того, чтобы облучиться смертельной дозой, вы должны находится прямо там. <…> Периоды полураспада большинства радиоактивных материалов давно миновали", — пояснил R Texas.
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество военных и техники в странах Восточной Европы.
В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов об "агрессии" — усилить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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