https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771223308.html

Американцы приготовились увидеть трехруких украинских солдат после учений в Чернобыле

Новость об учениях МВД Украины в Чернобыльской зоне развеселила американцев - РИА Новости, 05.02.2022

Американцы приготовились увидеть трехруких украинских солдат после учений в Чернобыле

Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:44

2022-02-05T12:44

2022-02-05T16:18

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость об учениях МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.Многие комментаторы сошлись во мнении, что это не лучшая область для таких маневров."У военных вырастет третья рука, и они смогут переносить больше оружия", — пошутил timagain and again."Это просто идиотизм", — считает edman76.Другие пользователи осудили украинские власти за то, что те рискуют здоровьем и жизнями своих солдат."Это же совсем глупо. Они будут расплачиваться в ближайшие годы за это. Кто знает, какие болезни могут появиться после ползанья по этой грязи", — отметил Scrapper One.Тем не менее некоторые читатели опровергли данные о "смертельной" опасности нахождения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество военных и техники в странах Восточной Европы.В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов об "агрессии" — усилить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html

https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

https://ria.ru/20220203/kiev-1770970919.html

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в мире, украина, россия, сша, чернобыль, чернобыльская аэс, мвд украины