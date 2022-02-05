Замглавы МИД выразил поддержку президенту Сомали
Замглавы МИД Богданов выразил поддержку президенту Сомали в формировании институтов власти
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Федеративной Республики Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом и выразил поддержку в формировании демократических институтов, сообщил МИД РФ.
Встреча состоялась в пятницу на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе.
23 января, 18:16Миротворцы Афросоюза в Сомали станут партнерами ООН
"Мохамед поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся общественно-политической обстановкой в Сомали на завершающем этапе парламентских выборов. С российской стороны была подтверждена последовательная и принципиальная поддержка усилий сомалийского руководства по формированию демократических институтов власти в Федеративной Республике Сомали в интересах обеспечения безопасности и поддержания прочного гражданского мира в стране", - информирует МИД РФ.
Отмечается, что при обсуждении перспектив активизации российско-сомалийского сотрудничества в разных областях был констатирован настрой Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и продвижение возможных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено задачам повышения эффективности борьбы с международным терроризмом в районе Африканского Рога, добавили в министерстве.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.