https://ria.ru/20220205/somali-1771220277.html

Замглавы МИД выразил поддержку президенту Сомали

Замглавы МИД выразил поддержку президенту Сомали - РИА Новости, 05.02.2022

Замглавы МИД выразил поддержку президенту Сомали

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:10

2022-02-05T12:10

2022-02-05T12:10

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Федеративной Республики Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом и выразил поддержку в формировании демократических институтов, сообщил МИД РФ.Встреча состоялась в пятницу на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе."Мохамед поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся общественно-политической обстановкой в Сомали на завершающем этапе парламентских выборов. С российской стороны была подтверждена последовательная и принципиальная поддержка усилий сомалийского руководства по формированию демократических институтов власти в Федеративной Республике Сомали в интересах обеспечения безопасности и поддержания прочного гражданского мира в стране", - информирует МИД РФ.Отмечается, что при обсуждении перспектив активизации российско-сомалийского сотрудничества в разных областях был констатирован настрой Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и продвижение возможных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено задачам повышения эффективности борьбы с международным терроризмом в районе Африканского Рога, добавили в министерстве.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20220123/mirotvortsy-1769151992.html

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в мире, россия, москва, африканский союз, сомали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)