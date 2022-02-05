https://ria.ru/20220205/pozhar-1771269190.html

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области - РИА Новости, 05.02.2022

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском, еще два человека, среди которых ребенок, в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T19:56

2022-02-05T19:56

2022-02-05T19:56

происшествия

иркутская область

жилье

качугский район

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском, еще два человека, среди которых ребенок, в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Качугском районе Иркутской области на улице Садовая, дом 9, при пожаре в частном деревянном доме пострадали четыре человека, среди которых трое детей. Из них двое детей погибли. Два человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20220205/pozhar-1771203482.html

иркутская область

качугский район

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происшествия, иркутская область, жилье, качугский район