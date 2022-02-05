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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области - РИА Новости, 05.02.2022
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском, еще два человека, среди которых ребенок, в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T19:56
2022-02-05T19:56
2022-02-05T19:56
происшествия
иркутская область
жилье
качугский район
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском, еще два человека, среди которых ребенок, в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Качугском районе Иркутской области на улице Садовая, дом 9, при пожаре в частном деревянном доме пострадали четыре человека, среди которых трое детей. Из них двое детей погибли. Два человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20220205/pozhar-1771203482.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, жилье, качугский район
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Двое детей погибли при пожаре в частном деревянном доме в Иркутской области