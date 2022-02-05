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На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке
На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 05.02.2022
На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке
Квартира в многоквартирном жилом доме загорелась в субботу ночью в городе Озерск Челябинской области, при пожаре погибли три человека, пострадал один, сообщил... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:12
2022-02-05T09:12
происшествия
озерск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Квартира в многоквартирном жилом доме загорелась в субботу ночью в городе Озерск Челябинской области, при пожаре погибли три человека, пострадал один, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного типа) Озерска, по улице Октябрьская.Сотрудниками МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам спасены 20 человек, в том числе двое детей. Семь человек, из них двое детей эвакуированы по автолестнице, уточняется в сообщении.На тушение был подан 1 ствол "Б", работало семь звеньев газодымозащиты, пожар ликвидирован, поясняется в сообщении.
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происшествия, озерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:12 05.02.2022
 
На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажном доме в челябинском Озерске

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Квартира в многоквартирном жилом доме загорелась в субботу ночью в городе Озерск Челябинской области, при пожаре погибли три человека, пострадал один, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного типа) Озерска, по улице Октябрьская.
"По прибытию происходило горение мебели и б/у вещей на площади 30 квадратных метров, сильное задымление в подъезде. На пожаре погибли три человека (взрослые, мужчины), пострадал один человек (женщина, отравление продуктами горения)", - говорится в сообщении.
Сотрудниками МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам спасены 20 человек, в том числе двое детей. Семь человек, из них двое детей эвакуированы по автолестнице, уточняется в сообщении.
На тушение был подан 1 ствол "Б", работало семь звеньев газодымозащиты, пожар ликвидирован, поясняется в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля 2021, 10:37
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияОзерскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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