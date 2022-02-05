https://ria.ru/20220205/pozhar-1771203482.html

На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке

На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 05.02.2022

На Урале три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Квартира в многоквартирном жилом доме загорелась в субботу ночью в городе Озерск Челябинской области, при пожаре погибли три человека, пострадал один, сообщил... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T09:12

2022-02-05T09:12

2022-02-05T09:12

происшествия

озерск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Квартира в многоквартирном жилом доме загорелась в субботу ночью в городе Озерск Челябинской области, при пожаре погибли три человека, пострадал один, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного типа) Озерска, по улице Октябрьская.Сотрудниками МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам спасены 20 человек, в том числе двое детей. Семь человек, из них двое детей эвакуированы по автолестнице, уточняется в сообщении.На тушение был подан 1 ствол "Б", работало семь звеньев газодымозащиты, пожар ликвидирован, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

озерск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, озерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)