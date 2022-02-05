Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/peregovory-1771266070.html
Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину
Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину - РИА Новости, 05.02.2022
Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в субботу Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T19:24
2022-02-05T19:24
в мире
эммануэль макрон
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
нато
йенс столтенберг
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в субботу Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в своем Twitter."Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы России на и вокруг Украины. Я высоко ценю его личную приверженность двустороннему подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог", - сообщил генсек альянса в одном сообщении."Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы России и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее. Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу следующих шагов, включая возможные санкции", - написал он в другом сообщении.О разговоре со Столтенбергом рассказала в Twitter и глава ЕК, заметив, что они "тесно координируют" подготовку возможного ответа на действия РФ."Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение может быть найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями", - написала она.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770545692.html
франция
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b0d859a14301bd876f5a74ae1efa856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, нато, йенс столтенберг, франция, украина, киев, россия
19:24 05.02.2022
 
Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину

Генсек НАТО Столтенберг обсудил Россию с президентом Макроном и главой ЕК фон дер Ляйен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в субботу Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы России на и вокруг Украины. Я высоко ценю его личную приверженность двустороннему подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог", - сообщил генсек альянса в одном сообщении.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
16:09
Украинцев возмутило видео Блинкена в поддержку Киева
"Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы России и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее. Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу следующих шагов, включая возможные санкции", - написал он в другом сообщении.
О разговоре со Столтенбергом рассказала в Twitter и глава ЕК, заметив, что они "тесно координируют" подготовку возможного ответа на действия РФ.
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:46
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
"Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение может быть найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями", - написала она.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Гречневая крупа, продающаяся на развес - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 08:00
Украина подсела на российскую гречневую иглу
 
В миреЭммануэль МакронЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенНАТОЙенс СтолтенбергФранцияУкраинаКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала