https://ria.ru/20220205/peregovory-1771266070.html

Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину

Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину - РИА Новости, 05.02.2022

Столтенберг обсудил с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Россию и Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в субботу Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T19:24

2022-02-05T19:24

2022-02-05T19:24

в мире

эммануэль макрон

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

нато

йенс столтенберг

франция

украина

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в субботу Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в своем Twitter."Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы России на и вокруг Украины. Я высоко ценю его личную приверженность двустороннему подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог", - сообщил генсек альянса в одном сообщении."Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы России и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее. Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу следующих шагов, включая возможные санкции", - написал он в другом сообщении.О разговоре со Столтенбергом рассказала в Twitter и глава ЕК, заметив, что они "тесно координируют" подготовку возможного ответа на действия РФ."Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение может быть найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями", - написала она.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770545692.html

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в мире, эммануэль макрон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, нато, йенс столтенберг, франция, украина, киев, россия