https://ria.ru/20220205/otvetstvennost-1771278908.html

Член СПЧ: родители-мигранты должны отвечать за детей вплоть до высылки

Член СПЧ: родители-мигранты должны отвечать за детей вплоть до высылки - РИА Новости, 05.02.2022

Член СПЧ: родители-мигранты должны отвечать за детей вплоть до высылки

Родители-мигранты должны нести ответственность за преступления своих детей вплоть до высылки из России, заявил РИА Новости член Совета по правам человека в РФ... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T22:23

2022-02-05T22:23

2022-02-05T22:23

россия

общество

мигранты

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Родители-мигранты должны нести ответственность за преступления своих детей вплоть до высылки из России, заявил РИА Новости член Совета по правам человека в РФ Кирилл Кабанов.В Самаре 18 января ученицу второго класса избили трое учеников старших классов, которые являются детьми мигрантов, затолкали восьмилетнюю девочку в сугроб, после чего стали бить её ногами. По данному факту прокуратура организовала проверку.Он также отметил, что в школах не должно быть детей, которые не знают русского языка."Должны быть подготовительные курсы. Не должно быть людей, которые не знают русский язык… Не могут получить гражданства люди, в том числе дети, которые не знают русского языка и культуры. Об этом говорит и президент, мы должны исполнять то, что сказано… Мы должны четко понимать, что в классе число детей мигрантов не должно превышать 10%", - сказал член СПЧ.Он считает, что необходимо пересмотреть программу переселения соотечественников по получению гражданства, а также отменить выдачу гражданства по праву рождения."Необходимо пересмотреть программу получения гражданства по переселению соотечественников. Во-первых, программа принималась в 1990-х годах, прошло 30 лет, за это время образовалась огромная культурная пропасть. Есть опыт, когда учителя из Калуги пытаются водить детей-мигрантов в музеи боевой славы и рассказывать, что это наша общая история, но детям это неинтересно, поскольку в их странах это не считается общей историей, к сожалению… Права получения гражданства по рождению не должно быть ни в коем случае", - добавил Кабанов.Кроме того, Кабанов считает, что необходимо предусмотреть предварительную подготовку мигрантов, так как "они приезжают не только работать, но и за получением гражданства"."Прежде всего мы должны добиться того, чтобы люди, которые к нам приезжают, знали язык, культуру, чтобы они были уже готовы к приезду, потому что они приезжают не только работать, но и за получением гражданства РФ - это факт. Для этого мы должны сделать предварительную подготовку людей, которые хотят приехать в нашу страну", - сказал Кабанов.

https://ria.ru/20220131/draka-1770311619.html

https://ria.ru/20220118/prestupnost-1768445652.html

https://ria.ru/20220128/migranty-1769904535.html

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россия, общество, мигранты, совет по правам человека при президенте рф (спч)