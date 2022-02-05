02:51 05.02.2022 (обновлено: 07:45 05.02.2022)
Канада отправила Украине самолет с вооружением
Минобороны Канады отправило Украине самолет с нелетальным вооружением
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Канада в ночь на 4 февраля направила на Украину военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
"Прошлой ночью (ночь на 4 февраля – ред.), в рамках недавно объявленной Канадой незамедлительной поддержки Украины и расширения операции "Объединитель"… самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения", - говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства Канады.
В ведомстве подчеркнули, что Оттава "твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".
Направленный на Украину груз, в частности, включает в себя средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Ранее Оттава объявила, что состав миссии "Объединитель" на Украине со временем будет увеличен с 200 до 400 человек.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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