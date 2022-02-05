https://ria.ru/20220205/oruzhie-1771193058.html

Канада отправила Украине самолет с вооружением

Канада отправила Украине самолет с вооружением - РИА Новости, 05.02.2022

Канада отправила Украине самолет с вооружением

Канада в ночь на 4 февраля направила на Украину военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:51

2022-02-05T02:51

2022-02-05T07:45

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Канада в ночь на 4 февраля направила на Украину военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны страны.В ведомстве подчеркнули, что Оттава "твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины"."Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг (украинской) территории", - указано в сообщении.Направленный на Украину груз, в частности, включает в себя средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Ранее Оттава объявила, что состав миссии "Объединитель" на Украине со временем будет увеличен с 200 до 400 человек.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220204/snayper-1771164865.html

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771183294.html

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в мире, javelin (птрк), нато, россия, украина, канада