https://ria.ru/20220205/olimpiada-1771227446.html

Солидарность и мир. Что принесет зимняя Олимпиада в Пекине

Солидарность и мир. Что принесет зимняя Олимпиада в Пекине - РИА Новости, 05.02.2022

Солидарность и мир. Что принесет зимняя Олимпиада в Пекине

Проведение летних Олимпийских игр 2008 года для китайцев стало символом возрождения Китая. Зрители по всему миру запомнили грандиозную церемонию открытия,... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T13:26

2022-02-05T13:26

2022-02-05T13:26

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МОСКВА, 5 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Проведение летних Олимпийских игр 2008 года для китайцев стало символом возрождения Китая. Зрители по всему миру запомнили грандиозную церемонию открытия, показавшую, на что способен и к чему стремится современный Китай. И если Олимпиада-2008 позволила КНР продемонстрировать свои успехи в качестве развивающейся экономики, то зимние Олимпийские игры 2022 года станут свидетельством того, что за 14 лет Китай превратился из "мировой фабрики" в мировую державу. Что принесет Китаю и миру зимняя Олимпиада – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Олимпийское наследиеПо данным Всемирного банка, с 2008 года ВВП Китая вырос с 4,6 триллиона долларов до 14,3 триллиона. А за последнее десятилетие торговые связи со странами Азии, Европы, Африки и Америки окрепли, еще сильнее связав мировую экономику с китайской.Немалую роль в развитии Китая сыграло проведение Олимпиады-2008. В 2009 году была основана Пекинская ассоциация олимпийского развития, которая и должна была заняться наследием игр. Например, ежегодно в годовщину игр 8 августа ассоциация проводит в Олимпийском парке Национальный день фитнеса – 40 мероприятий по летним и зимним, а также традиционным китайскими видам спорта, в которых принимают участие сотни тысяч человек.Также регулярно проводятся Пекинский международный молодежный футбольный турнир и Чемпионат мира по судоку среди юниоров. Ассоциация сотрудничает с другими организациями в проведении олимпийских образовательных программ для школ Пекина. Это, в частности, молодежные футбольные и хоккейные турниры, зимние олимпийские лагеря. В такие мероприятия вовлечены более тысячи школ и 200 тысяч учащихся. По данным ассоциации, всего около 400 миллионов молодых людей уже приняли участие в различных спортивных образовательных программах.С 2016 года в рамках подготовки к зимней Олимпиаде ассоциация ежегодно проводит в китайской столице Всемирную выставку зимних видов спорта, которую за это время посетили около 160 тысяч человек.В ожидании зимних Олимпийских игр китайцы все активнее интересовались зимними видами спорта. Объем индустрии зимних видов спорта Китая вырос до 53,6 миллиарда долларов в 2018 году по сравнению с 46,2 миллиарда долларов в 2017-м. К 2018 году в стране насчитывалось 742 горнолыжных курорта и 596 ледовых катков, а в национальном сезоне зимних видов спорта 2018-19 годов в Пекине состоялось 4401 мероприятие, в которых приняли участие 8,15 миллиона человек.Многие мероприятия проводятся на олимпийских объектах, в том числе на знаменитом стадионе "Птичье гнездо" и Национальном центре водных видов спорта "Водный куб", который притягивает не только спортсменов, но и туристов. Из 16 объектов, построенных к Олимпиаде-2008, 15 используются сегодня для спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. В "Птичьем гнезде" проходил чемпионат мира по легкой атлетике 2015 года, а также состоятся церемонии открытия и закрытия Пекинских игр 2022 года. Кроме того, Центр ежегодно на два месяца превращается в тематический парк "Зимняя страна чудес".Еще одной инициативой, связанной с Олмпиадой-2008, стало создание программы "Полет в одиночку", которая поощряет спортсменов развивать свой собственный бизнес. Ярким примером является олимпийская гимнастка Ли Нин, которая сейчас владеет линией спортивной одежды Li Ning. Спортсмены занимаются и благотворительностью. Легенда баскетбола Яо Мин помог создать баскетбольную программу, которая охватывает 350 школ и более 150 тысяч учеников по всему Китаю, а также способствовал строительству баскетбольных площадок в сельской местности.После Олимпиады-2022"Мне нравится смотреть хоккейные матчи, конькобежный спорт, фигурное катание и фристайл. Но больше всего я люблю хоккей", — рассказал китайский лидер Си Цзиньпин в 2014 году во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Понимая важность спорта в жизни, председатель КНР наказал при подготовке к Олимпиаде учитывать, как в дальнейшем можно будет использовать олимпийские объекты и опыт проведения игр.Игры 2022 года должны способствовать развитию спортивной индустрии Китая, а также регионов, связанных с проведением Олимпиады. Так, уезд Чунли когда-то был бедным районом города Чжанцзякоу, в котором сегодня располагается одна из трех олимпийских деревень. В 2015 году 16,8 процента из 100 тысяч его жителей жили за чертой бедности. Спустя 7 лет Чунли стал одним из спортивных центров страны, там пройдет большая часть "снежных" соревнований зимних Олимпийских игр. Сегодня почти 30 тысяч жителей Чунли работают на горнолыжных курортах или в связанных с ними компаниях и организациях. А в 2019 году газета New York Times внесла Чунли в список 52 новых туристических направлений, которые стоит посетить.Олимпийский духПомимо стимулирования регионального развития, Си Цзиньпин также подчеркивал готовность Китая поддерживать олимпийский дух и превратить Пекинские игры в "мост солидарности и сотрудничества". Сегодня, когда мир борется с такими вызовами, как пандемия COVID-19 и изменение климата, солидарность и дружба между народами как никогда важны."Нам необходима солидарность, чтобы иметь возможность решать более крупные проблемы, стоящие перед человечеством. Это не только коронавирус, речь идет об устойчивом развитии в комплексе", - указывал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.ООН давно признала вклад спорта в развитие и мир, а также роль спорта в продвижении взаимопонимания, дружбы, борьбы с дискриминацией и достижении Целей устойчивого развития ООН. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в очередной раз напомнят человечеству о важности единства и международного сотрудничества в преодолении трудностей, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.

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спорт, россия, китай, олимпийские игры