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Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных
Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных - РИА Новости, 05.02.2022
Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных
Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони".
2022-02-05T19:36
2022-02-05T19:36
2022-02-05T19:36
видео
животные
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Здесь девушка спасает тех, кто столкнулся с жестоким обращением. В центре живут лошади, кошки, собаки, а также три коровы, которые не дают молока. Организация развивается за счет пожертвований и президентских грантов
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Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных
Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони". Здесь девушка спасает тех, кто столкнулся с жестоким обращением. В центре живут лошади, кошки, собаки, а также три коровы, которые не дают молока. Организация развивается за счет пожертвований и президентских грантов.
2022-02-05T19:36
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, животные, видео
Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных
Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони".
2022-02-05T19:36
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PT2M02S
Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных
Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони".