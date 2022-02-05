https://ria.ru/20220205/loshadi-1771267495.html

Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных

Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных - РИА Новости, 05.02.2022

Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных

Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони".

2022-02-05T19:36

2022-02-05T19:36

2022-02-05T19:36

видео

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771267247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d650725143303b5090ff5a01d0a4dadf.jpg

Здесь девушка спасает тех, кто столкнулся с жестоким обращением. В центре живут лошади, кошки, собаки, а также три коровы, которые не дают молока. Организация развивается за счет пожертвований и президентских грантов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Женщина продала квартиру и открыла центр реабилитации для животных Пять лет назад жительница Ярославля Анастасия Юстинова продала свою "однушку" и открыла реабилитационный центр для животных "Вольные кони". Здесь девушка спасает тех, кто столкнулся с жестоким обращением. В центре живут лошади, кошки, собаки, а также три коровы, которые не дают молока. Организация развивается за счет пожертвований и президентских грантов. 2022-02-05T19:36 true PT2M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, животные, видео