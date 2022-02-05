https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215164.html

В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:24

2022-02-05T11:24

2022-02-05T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия