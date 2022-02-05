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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215164.html
В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:24
2022-02-05T11:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
11:24 05.02.2022 (обновлено: 11:32 05.02.2022)
 
В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 60 507 человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Медицинский работник в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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