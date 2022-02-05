https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html

В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК

В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК - РИА Новости, 05.02.2022

В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК

Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:06

2022-02-05T16:06

2022-02-05T16:11

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной Республики."По данным нашей разведки, на территории одной из заброшенных птицефабрик вблизи населённого пункта Волноваха (под контролем Киева, в нескольких десятках километров от Донецка - ред.) проводится тренировка штурмовых групп боевиков батальона "Айдар". Руководят процессом их подготовки инструкторы зарубежной ЧВК", - сказал представитель ведомства .Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, обеспокоенные звуками непрекращающейся стрельбы и постоянным перемещением военной техники, не раз обращались в местную администрацию, однако им недвусмысленно дали понять, что органы власти никаких мер предпринимать не будут."Недовольные таким положением дел мирные граждане собирают подписи в поддержку петиции в адрес президента, запрещающей украинским боевикам проводить тренировки вблизи населенных пунктов, подвергая опасности их жизни", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

https://ria.ru/20220204/dnr-1771112442.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), оон