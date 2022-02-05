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В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК
В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК - РИА Новости, 05.02.2022
В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК
Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:06
2022-02-05T16:11
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
оон
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной Республики."По данным нашей разведки, на территории одной из заброшенных птицефабрик вблизи населённого пункта Волноваха (под контролем Киева, в нескольких десятках километров от Донецка - ред.) проводится тренировка штурмовых групп боевиков батальона "Айдар". Руководят процессом их подготовки инструкторы зарубежной ЧВК", - сказал представитель ведомства .Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, обеспокоенные звуками непрекращающейся стрельбы и постоянным перемещением военной техники, не раз обращались в местную администрацию, однако им недвусмысленно дали понять, что органы власти никаких мер предпринимать не будут."Недовольные таким положением дел мирные граждане собирают подписи в поддержку петиции в адрес президента, запрещающей украинским боевикам проводить тренировки вблизи населенных пунктов, подвергая опасности их жизни", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
https://ria.ru/20220204/dnr-1771112442.html
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), оон
16:06 05.02.2022 (обновлено: 16:11 05.02.2022)
 
В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК

Представитель ДНР: инструкторы иностранной ЧВК готовят боевиков батальона "Айдар"

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной Республики.
"По данным нашей разведки, на территории одной из заброшенных птицефабрик вблизи населённого пункта Волноваха (под контролем Киева, в нескольких десятках километров от Донецка - ред.) проводится тренировка штурмовых групп боевиков батальона "Айдар". Руководят процессом их подготовки инструкторы зарубежной ЧВК", - сказал представитель ведомства .
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 16:38
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю
Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, обеспокоенные звуками непрекращающейся стрельбы и постоянным перемещением военной техники, не раз обращались в местную администрацию, однако им недвусмысленно дали понять, что органы власти никаких мер предпринимать не будут.
"Недовольные таким положением дел мирные граждане собирают подписи в поддержку петиции в адрес президента, запрещающей украинским боевикам проводить тренировки вблизи населенных пунктов, подвергая опасности их жизни", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ООН
 
 
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