16:06 05.02.2022 (обновлено: 16:11 05.02.2022)
В ДНР сообщили о подготовке боевиков "Айдара" инструкторами иностранной ЧВК
Представитель ДНР: инструкторы иностранной ЧВК готовят боевиков батальона "Айдар"
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона "Айдар" в районе, близком к линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной Республики.
"По данным нашей разведки, на территории одной из заброшенных птицефабрик вблизи населённого пункта Волноваха (под контролем Киева, в нескольких десятках километров от Донецка - ред.) проводится тренировка штурмовых групп боевиков батальона "Айдар". Руководят процессом их подготовки инструкторы зарубежной ЧВК", - сказал представитель ведомства .
Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, обеспокоенные звуками непрекращающейся стрельбы и постоянным перемещением военной техники, не раз обращались в местную администрацию, однако им недвусмысленно дали понять, что органы власти никаких мер предпринимать не будут.
"Недовольные таким положением дел мирные граждане собирают подписи в поддержку петиции в адрес президента, запрещающей украинским боевикам проводить тренировки вблизи населенных пунктов, подвергая опасности их жизни", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.