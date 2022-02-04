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Россия и Китай осудили односторонние подходы к решению проблем в мире
Россия и Китай осудили односторонние подходы к решению проблем в мире - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай осудили односторонние подходы к решению проблем в мире
Некоторые силы, представляющие меньшинство, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем. Текст соответствующего заявления о... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:02
2022-02-04T13:02
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Некоторые силы, представляющие меньшинство, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай
13:02 04.02.2022
 
Россия и Китай осудили односторонние подходы к решению проблем в мире

Россия и Китай выступили против односторонних подходов к решению международных проблем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Некоторые силы, представляющие меньшинство, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
06:11
Межгосударственные отношения России и Китая
 
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