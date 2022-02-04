https://ria.ru/20220204/vlasti-1771131161.html

Власти Ленобласти оперативно реагируют на "ковидные" вызовы

Власти Ленобласти оперативно реагируют на "ковидные" вызовы - РИА Новости, 04.02.2022

Власти Ленобласти оперативно реагируют на "ковидные" вызовы

В Ленинградской области из-за взрывного роста количества заболевших коронавирусной инфекцией и ОРВИ, по поручению губернатора региона Александра Дрозденко,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:55

2022-02-04T17:55

2022-02-04T17:54

ленинградская область

омикрон-штамм коронавируса

александр дрозденко

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. В Ленинградской области из-за взрывного роста количества заболевших коронавирусной инфекцией и ОРВИ, по поручению губернатора региона Александра Дрозденко, оперативно открывают временные ковидные центры и развертывают мобильные амбулатории в густонаселенных пунктах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, рост количества заболевших COVID-19 и ОРВИ наблюдается с конца января. В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 32,5 тысяч человек. Поэтому возникла острая нехватка амбулаторий и медицинского персонала в крупных городах области, в частности, таких как Мурино и Кудрово.Чтобы решить возникшую проблему, глава региона поручил открыть в городах временные ковидные центры и мобильные амбулатории. Так, в разных частях Мурино установлены пять мобильных амбулаторий. Кроме того, в настоящий момент продолжается подготовка амбулаторного ковид–центра для пациентов с ОРВИ и COVID-19 в офисном здании Мурино. В Кудрово в бывшем офисном помещении строительной компании открыли амбулаторный COVID-центр, а рядом с детским отделением амбулатории Кудрово была организована передвижная амбулатория."Я благодарен нашему бизнес-сообществу, которое вышло с предложением о выделении помещений. Это позволяет говорить о системном подходе в решении проблемы", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Медицинская помощь в Кудрово организована силами Всеволожской больницы, а в Мурино — Токсовской больницы. В помощь им в дополнительных пунктах приема пациентов будут работать также сотрудники Ленинградской областной клинической больницы и студенты медицинских вузов и колледжей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211213/zdravookhranenie-1763468276.html

https://ria.ru/20210928/zdravookhranenie-1752126346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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омикрон-штамм коронавируса, александр дрозденко, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19