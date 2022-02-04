https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771092012.html

Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:09

2022-02-04T15:09

2022-02-04T15:09

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

карл нехаммер

австрия

коронавирус covid-19

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768112141_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_becc70fe14a315ee3bc2fa760ce1454b.jpg

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу, 4 февраля, сообщило агентство APA.Депутаты Национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в Федеральном совете (верхняя палата).После президента закон предстоит подписать канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, после чего он должен быть опубликован в реестре федеральных законов. Таким образом, обязательная вакцинация в Австрии может вступить в силу уже сегодня, 4 февраля.Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в этой стране. С февраля до середины марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. С середины марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро.Под закон не подпадают жители до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.

https://ria.ru/20220203/karantin-1770963818.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, карл нехаммер, австрия, коронавирус covid-19, вакцинация