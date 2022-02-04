Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19
Президент Австрии Ван дер Беллен подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19
© AP Photo / Vadim GhirdaМужчина в центре вакцинации от COVID-19 в Вене, Австрия
© AP Photo / Vadim Ghirda
Мужчина в центре вакцинации от COVID-19 в Вене, Австрия
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу, 4 февраля, сообщило агентство APA.
Депутаты Национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в Федеральном совете (верхняя палата).
После президента закон предстоит подписать канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, после чего он должен быть опубликован в реестре федеральных законов. Таким образом, обязательная вакцинация в Австрии может вступить в силу уже сегодня, 4 февраля.
Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в этой стране. С февраля до середины марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. С середины марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро.
Под закон не подпадают жители до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.