https://ria.ru/20220204/ustanovka-1771012455.html
В ЛНР заявили об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое
В ЛНР заявили об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР заявили об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое
Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила зенитную установку ЗУ-23-2 украинских силовиков в подконтрольной Киеву части РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:12
2022-02-04T10:12
2022-02-04T10:28
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганск
донецк (донецкая область)
донбасс
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила зенитную установку ЗУ-23-2 украинских силовиков в подконтрольной Киеву части спорного города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения."В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) зафиксирована зенитная установка ЗУ-23-2 в жилом районе населенного пункта Золотое", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе.Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220203/donbass-1770807890.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск, донецк (донецкая область), донбасс
10:12 04.02.2022 (обновлено: 10:28 04.02.2022)
В ЛНР заявили об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое
Народная милиция ЛНР заявила об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила зенитную установку ЗУ-23-2 украинских силовиков в подконтрольной Киеву части спорного города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Луганск
и Донецк
не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения.
"В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) зафиксирована зенитная установка ЗУ-23-2 в жилом районе населенного пункта Золотое", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе
.
Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.