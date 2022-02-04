https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

В МИД обвинили Запад в раскрутке мифа о планах нападения России на Украину

В МИД обвинили Запад в раскрутке мифа о планах нападения России на Украину - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД обвинили Запад в раскрутке мифа о планах нападения России на Украину

Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:31

2022-02-04T12:31

2022-02-04T14:02

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россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нато

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Каждый день мы становимся свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивании мифа о некоей российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, подобные заявления о российской угрозе Украине, которые являются "чушью", Запад делает вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость прекращения западной истерики.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220203/chizhov-1770972357.html

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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато