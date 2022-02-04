https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771131511.html

Житель Севастополя зарезал знакомую и пытался выдать случившееся за суицид

Житель Севастополя зарезал знакомую и пытался выдать случившееся за суицид - РИА Новости, 04.02.2022

Житель Севастополя зарезал знакомую и пытался выдать случившееся за суицид

Мужчина из ревности зарезал женщину в Севастополе и пытался выдать это за самоубийство, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:56

2022-02-04T17:56

2022-02-04T17:56

происшествия

россия

севастополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Мужчина из ревности зарезал женщину в Севастополе и пытался выдать это за самоубийство, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю."Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и ударил женщину в область шеи. Испугавшись ответственности, подозреваемый выбросил орудие преступления в окно, а прибывших оперативников попытался убедить, что погибшая самостоятельно свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в последствии мужчина сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошел на почве ревности. Он задержан. Отмечается, что при этом ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе нож. Убитой женщине было 57 лет, добавили в ведомстве.В свою очередь, в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю отметили, что в отношении 35-летнего севастопольца возбужденного угловое дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765643684.html

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

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происшествия, россия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)