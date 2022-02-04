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В ЛНР попросили Россию рассказать миру о цензуре на YouTube
В ЛНР попросили Россию рассказать миру о цензуре на YouTube - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР попросили Россию рассказать миру о цензуре на YouTube
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к представителям РФ в международных организациях, в том числе ООН и ОБСЕ, с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:48
2022-02-04T20:48
в мире
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к представителям РФ в международных организациях, в том числе ООН и ОБСЕ, с просьбой донести до мировой общественности информацию о цензуре со стороны YouTube.Ранее в Луганске заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса.Глава ЛНР призвал все международное сообщество "обратить внимание на игнорирование действий YouTube, направленных на уничтожение свободы слова, властями США, в юрисдикции которых находятся компания и ее владельцы".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, россия, youtube, украина, сша
20:48 04.02.2022
 
В ЛНР попросили Россию рассказать миру о цензуре на YouTube

В ЛНР попросили представителей России в ООН и ОБСЕ рассказать миру о цензуре на YouTube

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к представителям РФ в международных организациях, в том числе ООН и ОБСЕ, с просьбой донести до мировой общественности информацию о цензуре со стороны YouTube.
Ранее в Луганске заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса.
"Мы обращаемся к Российской Федерации, к ее представителям в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других международных организациях с просьбой донести информацию о циничном нарушении прав человека, демократических стандартов и введении цензуры со стороны крупнейшего интернет-ресурса YouTube", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Глава ЛНР призвал все международное сообщество "обратить внимание на игнорирование действий YouTube, направленных на уничтожение свободы слова, властями США, в юрисдикции которых находятся компания и ее владельцы".
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Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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