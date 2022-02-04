https://ria.ru/20220204/svetilniki-1771055380.html

Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве

Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве - РИА Новости, 04.02.2022

Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве

Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в столичные фонари в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

максим ликсутов

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в столичные фонари в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении срока эксплуатации.По его словам, сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем.Заммэра добавил, что энергосберегающие фонари есть во всех округах, они используются для освещения дорог и дворов, пространств возле образовательных, спортивных и социальных учреждений. В новых опорах освещения, которые оборудуют в рамках благоустройства территорий, сразу используют современные лампы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что за время реализации программы с 2015 года в городе установили более 190 тысяч светодиодных светильников.

https://realty.ria.ru/20220110/osveschenie-1765937689.html

https://ria.ru/20211214/moscow-light-1760700321.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, максим ликсутов