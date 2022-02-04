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https://ria.ru/20220204/svetilniki-1771055380.html
Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве
Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве - РИА Новости, 04.02.2022
Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве
Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в столичные фонари в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:17
2022-02-04T13:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
максим ликсутов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в столичные фонари в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении срока эксплуатации.По его словам, сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем.Заммэра добавил, что энергосберегающие фонари есть во всех округах, они используются для освещения дорог и дворов, пространств возле образовательных, спортивных и социальных учреждений. В новых опорах освещения, которые оборудуют в рамках благоустройства территорий, сразу используют современные лампы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что за время реализации программы с 2015 года в городе установили более 190 тысяч светодиодных светильников.
https://realty.ria.ru/20220110/osveschenie-1765937689.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, максим ликсутов
13:17 04.02.2022
 

Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыЭнергоэффективные светильники в Москве
Энергоэффективные светильники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 6 тысяч энергоэффективных светильников установят в столичные фонари в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяем 6,3 тысячи светильников, чуть больше, чем в прошлом году", - сообщил Ликсутов.
Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении срока эксплуатации.
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"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в 2 раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем.
Заммэра добавил, что энергосберегающие фонари есть во всех округах, они используются для освещения дорог и дворов, пространств возле образовательных, спортивных и социальных учреждений. В новых опорах освещения, которые оборудуют в рамках благоустройства территорий, сразу используют современные лампы.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что за время реализации программы с 2015 года в городе установили более 190 тысяч светодиодных светильников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМаксим Ликсутов
 
 
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