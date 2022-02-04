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Умер известный советский и российский сценарист

Умер сценарист "Человека с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов - РИА Новости, 04.02.2022

Умер известный советский и российский сценарист

Советский и российский сценарист Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:34

2022-02-04T14:34

2022-02-04T14:44

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Советский и российский сценарист Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.Причиной смерти стал инфаркт.Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. В 1967 году закончил Азербайджанский институт нефти и химии, через пять лет — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Наиболее известен как сценарист таких фильмов, как "Солдат и слон" (1977), "Сдаётся квартира с ребенком" (1978), "Воскресный папа" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и "Человек с бульвара КапуциноК" (2009).Стал первым Президентом Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России.

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