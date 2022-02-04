07:49 04.02.2022 (обновлено: 07:50 04.02.2022)
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа
Посол Хохоликов: Россия и Никарагуа продолжат наращивать сотрудничество, включая военное
Военнослужащие Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области", - сказал Хохоликов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
По словам российского посла, решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа – это суверенное право двух государств.
Сотрудничество России с центральноамериканской страной началось в мае 1980 года с заключением межправительственного соглашения о военно-технической помощи Никарагуа. В соответствии с документом Россия, тогда - СССР, оказала сандинистскому правительству содействие в создании регулярной армии.
"Естественно, что в этом центральноамериканском государстве постоянно находится небольшая группа российских специалистов, выполняющая обязательства по обслуживанию боевой техники и вооружения и обучению никарагуанских военнослужащих", - пояснил Хохоликов.