https://ria.ru/20220204/sotrudnichestvo-1770996329.html

Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа

Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа - РИА Новости, 04.02.2022

Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа

Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:49

2022-02-04T07:49

2022-02-04T07:50

россия

никарагуа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115535/50/1155355088_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_301246f9a59d6ffd1141454d8fb74fef.jpg

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.По словам российского посла, решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа – это суверенное право двух государств.Сотрудничество России с центральноамериканской страной началось в мае 1980 года с заключением межправительственного соглашения о военно-технической помощи Никарагуа. В соответствии с документом Россия, тогда - СССР, оказала сандинистскому правительству содействие в создании регулярной армии."Естественно, что в этом центральноамериканском государстве постоянно находится небольшая группа российских специалистов, выполняющая обязательства по обслуживанию боевой техники и вооружения и обучению никарагуанских военнослужащих", - пояснил Хохоликов.

https://ria.ru/20220204/nikaragua-1770995962.html

https://ria.ru/20220127/gosdep-1769881837.html

россия

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, никарагуа, в мире