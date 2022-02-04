Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/sotrudnichestvo-1770996329.html
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа - РИА Новости, 04.02.2022
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа
Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:49
2022-02-04T07:50
россия
никарагуа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115535/50/1155355088_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_301246f9a59d6ffd1141454d8fb74fef.jpg
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.По словам российского посла, решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа – это суверенное право двух государств.Сотрудничество России с центральноамериканской страной началось в мае 1980 года с заключением межправительственного соглашения о военно-технической помощи Никарагуа. В соответствии с документом Россия, тогда - СССР, оказала сандинистскому правительству содействие в создании регулярной армии."Естественно, что в этом центральноамериканском государстве постоянно находится небольшая группа российских специалистов, выполняющая обязательства по обслуживанию боевой техники и вооружения и обучению никарагуанских военнослужащих", - пояснил Хохоликов.
https://ria.ru/20220204/nikaragua-1770995962.html
https://ria.ru/20220127/gosdep-1769881837.html
россия
никарагуа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115535/50/1155355088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96b51eca2e4c569ebc272e768966b67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никарагуа, в мире
07:49 04.02.2022 (обновлено: 07:50 04.02.2022)
 
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа

Посол Хохоликов: Россия и Никарагуа продолжат наращивать сотрудничество, включая военное

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Никарагуа
Военнослужащие Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области", - сказал Хохоликов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
Военнослужащие Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
07:37
Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа
По словам российского посла, решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа – это суверенное право двух государств.
Сотрудничество России с центральноамериканской страной началось в мае 1980 года с заключением межправительственного соглашения о военно-технической помощи Никарагуа. В соответствии с документом Россия, тогда - СССР, оказала сандинистскому правительству содействие в создании регулярной армии.
"Естественно, что в этом центральноамериканском государстве постоянно находится небольшая группа российских специалистов, выполняющая обязательства по обслуживанию боевой техники и вооружения и обучению никарагуанских военнослужащих", - пояснил Хохоликов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 22:58
Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
 
РоссияНикарагуаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала