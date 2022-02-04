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США и Словакия договорились о военном сотрудничестве
США и Словакия договорились о военном сотрудничестве - РИА Новости, 04.02.2022
США и Словакия договорились о военном сотрудничестве
США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:16
2022-02-04T03:16
в мире
энтони блинкен
иван корчок
восточная европа
россия
словакия
сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства.Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинга протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму.Со словацкой стороны соглашение подписали глава МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь, прилетевшие для этого в Вашингтон. От имени США подпись поставил госсекретарь Энтони Блинкен. Для вступления в силу требуется ратификация документа словацким парламентом и утверждения президентом страны."Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры. Соглашения позволяет США поддержать эти усилия", - добавил он.Соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. Документ будет действовать десять лет с возможностью последующего продления или отказа от него.Подписание совпало с началом переброски в Польшу, Румынию и Германию американских военных для укрепления восточного фланга НАТО в условиях повышенной напряженности вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220203/polsha-1770879821.html
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восточная европа
россия
словакия
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в мире, энтони блинкен, иван корчок, восточная европа, россия, словакия, сша
03:16 04.02.2022
 
США и Словакия договорились о военном сотрудничестве

США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства.
Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинга протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму.
Со словацкой стороны соглашение подписали глава МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь, прилетевшие для этого в Вашингтон. От имени США подпись поставил госсекретарь Энтони Блинкен. Для вступления в силу требуется ратификация документа словацким парламентом и утверждения президентом страны.
"Это соглашение облегчает нашим военным координацию оборонительных усилий, таких как проведение совместных учений. Оно позволит наладить более регулярные консультации между нашими странами на тему угроз нашим народам, международному миру и безопасности", - сказал Блинкен на церемонии в госдепартаменте.
"Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры. Соглашения позволяет США поддержать эти усилия", - добавил он.
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Соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. Документ будет действовать десять лет с возможностью последующего продления или отказа от него.
Подписание совпало с началом переброски в Польшу, Румынию и Германию американских военных для укрепления восточного фланга НАТО в условиях повышенной напряженности вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреЭнтони БлинкенИван КорчокВосточная ЕвропаРоссияСловакияСША
 
 
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