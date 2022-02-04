https://ria.ru/20220204/slovakiya-1770987406.html

США и Словакия договорились о военном сотрудничестве

США и Словакия договорились о военном сотрудничестве - РИА Новости, 04.02.2022

США и Словакия договорились о военном сотрудничестве

США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:16

2022-02-04T03:16

2022-02-04T03:16

в мире

энтони блинкен

иван корчок

восточная европа

россия

словакия

сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства.Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинга протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму.Со словацкой стороны соглашение подписали глава МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь, прилетевшие для этого в Вашингтон. От имени США подпись поставил госсекретарь Энтони Блинкен. Для вступления в силу требуется ратификация документа словацким парламентом и утверждения президентом страны."Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры. Соглашения позволяет США поддержать эти усилия", - добавил он.Соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. Документ будет действовать десять лет с возможностью последующего продления или отказа от него.Подписание совпало с началом переброски в Польшу, Румынию и Германию американских военных для укрепления восточного фланга НАТО в условиях повышенной напряженности вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220203/polsha-1770879821.html

https://ria.ru/20220203/litva-1770857783.html

восточная европа

россия

словакия

сша

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в мире, энтони блинкен, иван корчок, восточная европа, россия, словакия, сша