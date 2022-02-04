https://ria.ru/20220204/slabina-1771001153.html

Не может "дать слабину". Пушков объяснил "украинскую" стратегию Байдена

Пушков объяснил "украинскую стратегию" Байдена - РИА Новости, 04.02.2022

Не может "дать слабину". Пушков объяснил "украинскую" стратегию Байдена

Противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину" в преддверии выборов. Об этом рассказал в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T08:50

2022-02-04T08:50

2022-02-04T12:12

в мире

украина

сша

джо байден

восточная европа

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину" в преддверии выборов. Об этом рассказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Поэтому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу, заключил политик.В последние месяцы отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220203/kiev-1770970919.html

украина

сша

восточная европа

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в мире, украина, сша, джо байден, восточная европа, россия