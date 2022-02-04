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Не может "дать слабину". Пушков объяснил "украинскую" стратегию Байдена
Пушков объяснил "украинскую стратегию" Байдена - РИА Новости, 04.02.2022
Не может "дать слабину". Пушков объяснил "украинскую" стратегию Байдена
Противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину" в преддверии выборов. Об этом рассказал в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:50
2022-02-04T08:50
2022-02-04T12:12
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину" в преддверии выборов. Об этом рассказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Поэтому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу, заключил политик.В последние месяцы отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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в мире, украина, сша, джо байден, восточная европа, россия
08:50 04.02.2022 (обновлено: 12:12 04.02.2022)
Пушков объяснил "украинскую стратегию" Байдена
Сенатор Пушков: США не хотят воевать за Украину, поэтому нагнетают напряженность в регионе
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину" в преддверии выборов. Об этом рассказал в Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
"Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы ни раздували эту тему американские СМИ", — пояснил он.
Поэтому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу, заключил политик.
В последние месяцы отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО
увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.