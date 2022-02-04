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Володин призвал выработать единые нормы организации групп продленного дня
Володин призвал выработать единые нормы организации групп продленного дня - РИА Новости, 04.02.2022
Володин призвал выработать единые нормы организации групп продленного дня
Вопрос обязательной организации групп продленного дня в начальной школе правильно решать как минимум на региональном или даже на федеральном уровне, считает... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:57
2022-02-04T08:57
2022-02-04T08:57
общество
госдума рф
вячеслав володин
школа
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос обязательной организации групп продленного дня в начальной школе правильно решать как минимум на региональном или даже на федеральном уровне, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что единого системного подхода здесь нет, этот вопрос отдан на решение учредителей школ."Много обращений по данной теме... Сегодня продленных групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные. Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много. Где-то с детьми делают домашние задания, где-то - нет", - добавил он.Также Володин подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация везде разная, в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов. "На мой взгляд, организация групп продлённого дня решает ряд проблем. Особенно это важно для начальной школы", - уточнил он."Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции", - сказал председатель Госдумы.Во-вторых, по его мнению, ребенок находится под присмотром, в безопасности, что дает возможность родителям спокойно работать, не переживая за него - как правило, занятия заканчиваются к 18 часам.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, школа
Володин призвал выработать единые нормы организации групп продленного дня
Спикер Госдумы Володин: вопрос организации "продленки" надо решать на федеральном уровне
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос обязательной организации групп продленного дня в начальной школе правильно решать как минимум на региональном или даже на федеральном уровне, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что единого системного подхода здесь нет, этот вопрос отдан на решение учредителей школ.
"Много обращений по данной теме... Сегодня продленных групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные. Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много. Где-то с детьми делают домашние задания, где-то - нет", - добавил он.
Также Володин подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация везде разная, в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов. "На мой взгляд, организация групп продлённого дня решает ряд проблем. Особенно это важно для начальной школы", - уточнил он.
"Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции", - сказал председатель Госдумы
.
Во-вторых, по его мнению, ребенок находится под присмотром, в безопасности, что дает возможность родителям спокойно работать, не переживая за него - как правило, занятия заканчиваются к 18 часам.