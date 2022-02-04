https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771065227.html
МИД назвал угрозы санкций против российского бизнеса безобразными
МИД назвал угрозы санкций против российского бизнеса безобразными - РИА Новости, 04.02.2022
МИД назвал угрозы санкций против российского бизнеса безобразными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безобразными" угрозы Лондона ввести санкции против собственности российского бизнеса в Британии. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:33
2022-02-04T13:33
2022-02-04T14:01
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безобразными" угрозы Лондона ввести санкции против собственности российского бизнеса в Британии."Это безобразные заявления, мы слышали... Отфиксировали прозвучавшие заявления, еще раз подчеркну, безобразные, МИД Британии", - заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.По ее оценке, в таком случае "под британские санкции может попасть любая компания нашей страны просто по одному принципу - она зарегистрирована, она принадлежит к России"."Подобный шаг вызывает очередной виток и вызовет, конечно, напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений", - добавила она.
https://ria.ru/20220204/nato-1771062877.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире, мария захарова
13:33 04.02.2022 (обновлено: 14:01 04.02.2022)
МИД назвал угрозы санкций против российского бизнеса безобразными
Захарова назвала угрозы Лондона ввести санкции против российского бизнеса безобразными