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Туризм
https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1770884788.html
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных - РИА Новости, 04.02.2022
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных
Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:05
2022-02-04T06:27
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip.В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, и, если взять отгул и прибавить его к выходным, то можно отправиться в небольшой тур.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы с вылетом 12 февраля и возвращением до 15 февраля и выяснили, что самые бюджетные варианты для путешествия из Москвы — в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.Средняя стоимость перелета в Северную столицу и обратно — 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории три звезды — порядка 1,1 тысячи рублей. Развлечения — прогулки по историческому центру и посещение музеев, театров, уютных кафе и ресторанов.Авиабилет в Махачкалу и обратно стоит в среднем 3,6 тысячи рублей. Номер в гостинице на двоих обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей в сутки. В Дагестане стоит смотреть природные достопримечательности, например, Сулакский каньон, Самурский лес.Билет во Владикавказ и обратно обойдется в среднем в 3,8 тысячи рублей, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей. Погуляйте по городу, пройдитесь по набережной реки Терек, посвятите время дегустации блюд осетинской кухни.Еще недорого можно слетать в Калининград и Краснодар. Билеты обойдутся в среднем в 4,5 тысячи рублей. Жилье в Краснодаре — от 800 рублей в сутки, а в Калининграде — в среднем 1400 рублей.
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туризм, новости - туризм, владикавказ, калининград, москва, санкт-петербург, махачкала, день святого валентина
06:05 04.02.2022 (обновлено: 06:27 04.02.2022)
 
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных

OneTwoTrip: на 14 февраля можно бюджетно съездить в Петербург, Махачкалу, Владикавказ

© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip.
В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, и, если взять отгул и прибавить его к выходным, то можно отправиться в небольшой тур.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы с вылетом 12 февраля и возвращением до 15 февраля и выяснили, что самые бюджетные варианты для путешествия из Москвы — в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.
Средняя стоимость перелета в Северную столицу и обратно — 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории три звезды — порядка 1,1 тысячи рублей. Развлечения — прогулки по историческому центру и посещение музеев, театров, уютных кафе и ресторанов.
Авиабилет в Махачкалу и обратно стоит в среднем 3,6 тысячи рублей. Номер в гостинице на двоих обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей в сутки. В Дагестане стоит смотреть природные достопримечательности, например, Сулакский каньон, Самурский лес.
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Билет во Владикавказ и обратно обойдется в среднем в 3,8 тысячи рублей, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей. Погуляйте по городу, пройдитесь по набережной реки Терек, посвятите время дегустации блюд осетинской кухни.
Еще недорого можно слетать в Калининград и Краснодар. Билеты обойдутся в среднем в 4,5 тысячи рублей. Жилье в Краснодаре — от 800 рублей в сутки, а в Калининграде — в среднем 1400 рублей.
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