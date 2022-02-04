https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1770884788.html
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных - РИА Новости, 04.02.2022
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных
Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:05
2022-02-04T06:05
2022-02-04T06:27
туризм
туризм
новости - туризм
владикавказ
калининград
москва
санкт-петербург
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8c23564ccbffa23f845b425613800486.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip.В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, и, если взять отгул и прибавить его к выходным, то можно отправиться в небольшой тур.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы с вылетом 12 февраля и возвращением до 15 февраля и выяснили, что самые бюджетные варианты для путешествия из Москвы — в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.Средняя стоимость перелета в Северную столицу и обратно — 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории три звезды — порядка 1,1 тысячи рублей. Развлечения — прогулки по историческому центру и посещение музеев, театров, уютных кафе и ресторанов.Авиабилет в Махачкалу и обратно стоит в среднем 3,6 тысячи рублей. Номер в гостинице на двоих обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей в сутки. В Дагестане стоит смотреть природные достопримечательности, например, Сулакский каньон, Самурский лес.Билет во Владикавказ и обратно обойдется в среднем в 3,8 тысячи рублей, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей. Погуляйте по городу, пройдитесь по набережной реки Терек, посвятите время дегустации блюд осетинской кухни.Еще недорого можно слетать в Калининград и Краснодар. Билеты обойдутся в среднем в 4,5 тысячи рублей. Жилье в Краснодаре — от 800 рублей в сутки, а в Калининграде — в среднем 1400 рублей.
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html
владикавказ
калининград
москва
санкт-петербург
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0bf50f02aa3f872bd40379bc760d5235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, владикавказ, калининград, москва, санкт-петербург, махачкала, день святого валентина
06:05 04.02.2022 (обновлено: 06:27 04.02.2022)
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных
OneTwoTrip: на 14 февраля можно бюджетно съездить в Петербург, Махачкалу, Владикавказ
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip.
В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, и, если взять отгул и прибавить его к выходным, то можно отправиться в небольшой тур.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы с вылетом 12 февраля и возвращением до 15 февраля и выяснили, что самые бюджетные варианты для путешествия из Москвы — в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.
Средняя стоимость перелета в Северную столицу и обратно — 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории три звезды — порядка 1,1 тысячи рублей. Развлечения — прогулки по историческому центру и посещение музеев, театров, уютных кафе и ресторанов.
Авиабилет в Махачкалу и обратно стоит в среднем 3,6 тысячи рублей. Номер в гостинице на двоих обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей в сутки. В Дагестане стоит смотреть природные достопримечательности, например, Сулакский каньон, Самурский лес.
Билет во Владикавказ и обратно обойдется в среднем в 3,8 тысячи рублей, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей. Погуляйте по городу, пройдитесь по набережной реки Терек, посвятите время дегустации блюд осетинской кухни.
Еще недорого можно слетать в Калининград и Краснодар. Билеты обойдутся в среднем в 4,5 тысячи рублей. Жилье в Краснодаре — от 800 рублей в сутки, а в Калининграде — в среднем 1400 рублей.