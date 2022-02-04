https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1770884788.html

Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных

Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных - РИА Новости, 04.02.2022

Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных

Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:05

2022-02-04T06:05

2022-02-04T06:27

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены направления для недорогих романтических поездок на День святого Валентина, сообщают OneTwoTrip.В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, и, если взять отгул и прибавить его к выходным, то можно отправиться в небольшой тур.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы с вылетом 12 февраля и возвращением до 15 февраля и выяснили, что самые бюджетные варианты для путешествия из Москвы — в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.Средняя стоимость перелета в Северную столицу и обратно — 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории три звезды — порядка 1,1 тысячи рублей. Развлечения — прогулки по историческому центру и посещение музеев, театров, уютных кафе и ресторанов.Авиабилет в Махачкалу и обратно стоит в среднем 3,6 тысячи рублей. Номер в гостинице на двоих обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей в сутки. В Дагестане стоит смотреть природные достопримечательности, например, Сулакский каньон, Самурский лес.Билет во Владикавказ и обратно обойдется в среднем в 3,8 тысячи рублей, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей. Погуляйте по городу, пройдитесь по набережной реки Терек, посвятите время дегустации блюд осетинской кухни.Еще недорого можно слетать в Калининград и Краснодар. Билеты обойдутся в среднем в 4,5 тысячи рублей. Жилье в Краснодаре — от 800 рублей в сутки, а в Калининграде — в среднем 1400 рублей.

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html

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