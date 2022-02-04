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Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган
Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.02.2022
Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган
Турция готова взять на себя посредничество между РФ и Украиной, если после планируемого визита президента РФ Владимира Путина возникнет такая необходимость,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:31
2022-02-04T13:31
в мире
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турция
украина
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турция готова взять на себя посредничество между РФ и Украиной, если после планируемого визита президента РФ Владимира Путина возникнет такая необходимость, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."Если возникнет такая необходимость после визита уважаемого господина Путина в Турцию, мы готовы взять на себя посредничество", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины."У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины.
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
13:31 04.02.2022
 
Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности взять посредничество между Россией и Украиной

© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает во время встречи с послами ЕС в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает во время встречи с послами ЕС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает во время встречи с послами ЕС в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турция готова взять на себя посредничество между РФ и Украиной, если после планируемого визита президента РФ Владимира Путина возникнет такая необходимость, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
"Если возникнет такая необходимость после визита уважаемого господина Путина в Турцию, мы готовы взять на себя посредничество", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины.
"У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:08
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
 
В миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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