https://ria.ru/20220204/posrednichestvo-1771064783.html

Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.02.2022

Турция готова взять посредничество между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Турция готова взять на себя посредничество между РФ и Украиной, если после планируемого визита президента РФ Владимира Путина возникнет такая необходимость,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:31

2022-02-04T13:31

2022-02-04T13:31

в мире

россия

турция

украина

владимир путин

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турция готова взять на себя посредничество между РФ и Украиной, если после планируемого визита президента РФ Владимира Путина возникнет такая необходимость, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."Если возникнет такая необходимость после визита уважаемого господина Путина в Турцию, мы готовы взять на себя посредничество", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины."У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Украины.

https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html

россия

турция

украина

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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган